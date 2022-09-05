陳政深：炒新能源車板塊寧取零部件類股份

港股走勢仍然偏弱，恒指已反覆跌至19,200點至19,400點的支持區域，技術上10天線所在的19,700點及20天線的19,800點，已構成不小阻力，指數縱能升穿，暫時仍難以企穩。市場已愈來愈確信，美國聯儲局不惜一切針對通脹而收水加息，經濟是否硬着陸已非其首要考慮，在美元強勢之下，恒指縱有反彈，暫亦難以扭轉頹勢。

走勢上，敏實在四月份觸及15.99元的底部，其後拾級而上，升勢雖慢卻相對穩定，近日處於整固格局，投資者可考慮以分注部署吸納，首注在20元附近收集，升穿24.5元的近期阻力位再行加注，作中線部署，止蝕參考可放在支持位18.2元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)