陳政深：炒新能源車板塊寧取零部件類股份
2022年09月05日 07:00
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港股走勢仍然偏弱，恒指已反覆跌至19,200點至19,400點的支持區域，技術上10天線所在的19,700點及20天線的19,800點，已構成不小阻力，指數縱能升穿，暫時仍難以企穩。市場已愈來愈確信，美國聯儲局不惜一切針對通脹而收水加息，經濟是否硬着陸已非其首要考慮，在美元強勢之下，恒指縱有反彈，暫亦難以扭轉頹勢。
內地經濟動力令人憂慮，從各個數據都可以看到，外貿、零售、基建等環節都差強人意，然而中期而言，新能源汽車仍是一個能在一定程度拉動經濟的行業，惟龍頭比亞迪(01211)被「股神」巴菲特減持，其他車廠不論在出貨的穩定性及品牌的獨特性都有所不及，目前整個行業仍處於汰弱留強的狀態——以上月數據為例，三大在港上市的造車新勢力當中，只有蔚來(09866)交付量過萬，現階段要押注新能源汽車行業，暫仍寧取零部件供應商。
敏實集團(00425)主要從事汽車零部件的設計、生產及銷售，產品包括汽車裝飾條、車身結構件、行李架、電池盒及其他零部件，集團可概分為兩業務，分別為汽車零部件及工裝模具研發。上半年公司營業額按年升近9%，至72.52億人民幣，相對於國內乘用車期內銷量的3.4%升幅，其表現已算有所交代。上半年集團毛利率29.1%，按年跌2.8%，主要受累原材料價格上升，然而在零部件供應商而言，近三成的毛利率絕對屬於偏高水平，甚至較很多汽車廠商為佳。
走勢上，敏實在四月份觸及15.99元的底部，其後拾級而上，升勢雖慢卻相對穩定，近日處於整固格局，投資者可考慮以分注部署吸納，首注在20元附近收集，升穿24.5元的近期阻力位再行加注，作中線部署，止蝕參考可放在支持位18.2元。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)