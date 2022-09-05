周樂樂：短線避開新能源車相關板塊　待調整再部署

上周大盤弱勢震盪下行，重要指數下跌程度不一，其中，上證指數收跌1.54%、深證成指跌2.96%、創業板指跌4.06%。申万一級行業中，9升22跌，其中電力設備(-7.03%)、有色金屬(-6.46%）、汽車(-5.22%)領跌，而家用電器(+2.33%）、房地產(+1.92%)、輕工製造（+1.58%）領漲。數據來看，市場整體維持弱勢，板塊輪動明顯，非銀金融、半導體、新能源輪番炒作，市場資金較為謹慎。

國內方面，上周國內公布的8月份製造業與服務業PMI數據仍然較弱，經濟下行壓力仍存，使市場憧憬國內出台更多扶持政策。上周總理主持的國常會宣布進一步拓寬政策性開發性金融工具的支持領域，同時再次強調「放管服」改革，加快穩增長一籃子政策的落地，保持經濟運行在合理區間，其中，細化實化接續政策、9月上旬實施細則應出盡出。筆者認為，若國內後續穩增長壓力進一步加大，不排除繼續出台增量政策。重點行業機會可以關注工信部等五部門印發《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》，強調兩個重點發展方向：增強可再生能源供給和加強輸配電設施建設，十大電力裝備領域或有望加快升級改造；國內證監會加快推進基礎設施 REITs常態化發行十條措施，預計今年REITs資產類型將會進一步擴容增類，有利於新基建板塊增長。

另外，上周人民幣兌美元匯率刷新兩年以來最低位，主要由於市場對美國加息預期提升，美元指數走強，國內當前貨幣政策仍維持穩中偏松，短期內中美利差或使人民幣匯率承壓。但隨着經濟好轉，中期人民幣匯率仍有望企穩回升。然而，需要謹慎的是深圳、成都等地方疫情再度緊張，防控措施對經濟短期傷害不容忽視。筆者認為，若要市場信心重大修復，需要更多期待國家在防疫政策上的重大調整。

海外市場方面，美國8月份的就業數據強勁，通脹仍在高位，疊加歐洲地緣政治局勢持續緊張，農產品、能源緊缺問題短期暫難緩解，導緻美聯儲鷹派加息預期持續升溫。認為美聯儲持續加息將加劇全球資本市場波動，尤其是新興市場將面臨股、債、匯調整壓力。還有，美國再次限制半導體相關晶片對華出口，延長對中國加徵關稅的期限。筆者認為，歐美對中國、俄羅斯態度較為不友好，國際政治局勢不和諧的巨變，對經濟、資本市場都較為不利。

展望後市，國際市場巨變，國內疫情政策仍未重大調整，市場仍需謹慎。認為國內政策傾向扶持符合國內產業轉型方向的行業，這是結構性行情的機會。短期避免熱門新能源汽車產業鏈、新能源產業鍊等高景氣度行業，可待調整後做中長線部署。可關注受益於政策糾偏的互聯網科技行業、醫療等，以及國產半導體的替代仍有機會成為短期市場關注的重點。

勝利證券副首席運營官 周樂樂