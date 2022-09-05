美匯曾升破110　港股黑期跌150點

●踏入亞洲時段，美匯指數一度升穿110，最新報109.92；港匯見7.8482；離岸人民幣(CNH)報6.918；美元兌日圓處140.42；歐元報0.9913，英鎊報1.1476。金價偏軟至1,709.34美元。油價升逾1%，布油報94.34美元，紐油處88.14美元。比特幣靠穩，報1.99萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指上周五(2日)收報31,318點，跌337點或1.07%；標指收報3,924點，跌42點或1.07%；納指收報11,630點，跌154點或1.31%，連跌6日。

●港股ADR指數全日下挫，按比例計算，收報19,296點，跌156點或0.81%。

●高盛指，今年為止，主要股票指數已大幅下挫，但預計仍會進一步下跌，以消化通脹在更長時間內保持較高水平，以及美國及歐洲增長面臨的全球下行風險。

●即月恒生指數夜期上周五收報19,269點，跌122點，低水183點，成交17,796張。

●紐約10月期油上周五收報每桶86.87美元，升26美仙或0.3%，全周累跌6.65%；布蘭特11月期油收報每桶93.02美元，升66美仙或0.71%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,722.6美元，升13.3美元或0.78%，全周累跌1.55%。

●英國富時100指數上周五收報7,281點，升132點或1.86%；德國DAX指數收報13,050點，升420點或3.33%；法國CAC指數收報6,167點，升133點或2.21%。

●外媒報道，著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)稱，美國聯儲局已向市場傳達一致訊息，惟仍需再做兩件事重建公信力，才能取信公眾。

●美國8月新增非農就業職位為31.5萬個，高過市場預期的29.8萬個；同月失業率報3.7%，較7月回升0.2個百分點。居民平均時薪按年升5.2%，略低過預期。