康寧傑瑞製藥將在國際大會上呈列KN046及KN026最新臨床數據
2022年09月05日 08:02
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康寧傑瑞製藥(09966)公布，將於2022年歐洲腫瘤內科學會大會上呈列KN046(一種抗PD-L1/CTLA-4雙特異性抗體)及KN026(一種HER2靶向雙特異性抗體)的研究結果，歐洲腫瘤內科學會大會為一個具影響力的歐洲腫瘤學平台，為來自世界各地的臨床醫生、研究人員、患者倡議者、記者及醫療行業代表而設計。摘要將於2022年9月5日零時五分(歐洲中部夏令時間(CEST))通過ESMO網站線上查閱及電子海報將於2022年9月9日至13日舉行的大會上展示。
研究結果顯示，KN026聯合KN046治療既往未接受系統性治療的HER2陽性GC/GEJ患者表現出卓越的療效和可控的安全性；KN046聯合含鉑雙藥化療作為NSCLC一線治療顯示出良好的耐受性和頗具前景的臨床效果。兩個隊列的中位OS均超過2年，療效令人鼓舞。預計將在正進行的III期臨床試驗中獲得更大人群的療效和安全性數據。
另外，KN046在治療一線含鉑雙藥化療治療失敗的晚期NSCLC患者中顯示出良好的耐受性和療效，並在鱗狀和非鱗狀NSCLC中顯示出頗具前景的OS效益；KN046在治療既往EGFR-TKIs治療失敗的EGFR敏感性突變晚期NSCLC患者中顯示出良好的耐受性和療效。