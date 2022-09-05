康寧傑瑞製藥將在國際大會上呈列KN046及KN026最新臨床數據

研究結果顯示，KN026聯合KN046治療既往未接受系統性治療的HER2陽性GC/GEJ患者表現出卓越的療效和可控的安全性；KN046聯合含鉑雙藥化療作為NSCLC一線治療顯示出良好的耐受性和頗具前景的臨床效果。兩個隊列的中位OS均超過2年，療效令人鼓舞。預計將在正進行的III期臨床試驗中獲得更大人群的療效和安全性數據。

另外，KN046在治療一線含鉑雙藥化療治療失敗的晚期NSCLC患者中顯示出良好的耐受性和療效，並在鱗狀和非鱗狀NSCLC中顯示出頗具前景的OS效益；KN046在治療既往EGFR-TKIs治療失敗的EGFR敏感性突變晚期NSCLC患者中顯示出良好的耐受性和療效。