恒指曾跌逾300點 騰訊及京東挫逾3% 小鵬汽車續創新低

港股跌幅擴大至逾300點，恒生指數暫低見19,147點，最新仍跌290點或1.49%，報19,161點；國企指數亦跌114點或1.7%，報6,557點；恒生科技指數則跌99點或2.3%，報4,044點。主板成交暫逾237億港元。

主要科網股受壓，跌幅介乎2至3%。騰訊挫3.4%，京東跌3.7%，阿里巴巴跌2.7%，美團跌近2%，小米跌2.5%，上述5股已拖低大市148點。其他科網股，網易及快手齊跌2%，嗶哩嗶哩挫近5%。

藍籌股捱沽，港交所跌2%，滙豐控股跌0.6%，建設銀行跌0.8%，中移微跌0.1%；而友邦保險仍升0.6%。

小鵬汽車跌2%，曾低見64.3元，續創上市新低。

【09:21】恒指跌逾百點 挫至19200點水平 比亞迪捱沽

港股延續上周跌勢，恒生指數低開153點或0.79%，報19,299點；國企指數低開65點或0.99%，報6,606點；恒生科技指數低開53點或1.3%，報4,089點。主板成交暫約96.85港元。

大型科網股向下，阿里巴巴、騰訊及美團均跌逾1%，小米跌0.9%，京東跌2%。

重磅股普遍偏軟，港交所跌0.8%，建設銀行跌0.4%，中移跌0.1%，滙豐控股暫無升跌；而友邦保險升0.5%。

比亞迪跌5.7%，是跌幅最大藍籌，公司遭「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡再減持。