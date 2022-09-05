【向世界錢進】紐國瞄準人才放寬入境　設投資移民新Plan

愈來愈多國家開始放寬外籍人士入境限制，以吸引更多人才和資金進入。其中，今年8月才重新全面開放邊境的新西蘭，宣布暫時放寬外國工人入境限制，增加工作假期簽證的配額和延長逗留期限，並計劃今月推出全新投資移民簽證，務求全方位刺激經濟。

新西蘭第二季工資按年增長3.4%，創下近14年新高，反映勞動力成本上漲正影響企業營運。當地移民局表示，就一些特定行業如長者護理、建築與基建、肉類處理、探險旅遊，會放寬相關公司聘請海外技術員工的薪酬要求，以填補職位空缺，紓緩人手不足情況。

同時，移民局計劃批出額外多一倍的工作假期簽證數量，並會延長簽證逗留時限半年，以緩和勞動力短缺問題，特別是依賴外籍員工的旅遊酒店行業最能受惠。政府期望可為紐國在一年內引進1.2萬名外國工人。

9.19可申請 需擲起碼500萬紐元

工作相關簽證以外，新西蘭政府還即將推出全新投資移民簽證「Active Investor Plus visa」，用以取代過往的投資移民方案，冀吸引更多富有經驗和資本的投資者移居新西蘭，並投資當地企業。

新西蘭舊有的投資移民簽證對投資項目規定相對寬鬆，使多數資金最終流向股票和債券市場，而非直接投資當地企業，故此政府期望透過新的投資移民簽證，可吸引更多資金主動投資當地企業，為該國創造更多職位，尤其是高技術職位，繼而帶動經濟增長。

新簽證於9月19日開放接受申請，申請人需投資最少500萬紐元(約2,380萬港元)，當中，只能最多一半投資在上市公司的股票，而且不計算投資在債券和物業的資金。這意味該國政府現在更關注於投資移民的資金，是否投資在能夠直接促進經濟發展的領域內。

此外，申請者可分3年投入500萬紐元資金，但需要維持至第4年結束。4年申請期內，申請者需要留在新西蘭最少117日，即平均每年逗留大概一個月。這較過往合共88天逗留期有所增加。據官方的說法，相關規定用以確保投資者積極與當地公司接觸，幫助公司成長。

通脹逾30年最勁 勢續加息

新西蘭央行8月加息0.5厘，指標利率由2.5厘調升至3厘，為2015年以來最高水平。

央行委員會一致認為要加息，理由是核心通脹仍然過高，需要繼續收緊貨幣政策，以確保當地通脹率回落到1至3%的目標區間。

該國第二季消費物價指數(CPI)按年升7.3%，增速比首季的6.9%加快，創逾30年新高，主因受食品、燃料、租金上漲幅度擴大帶動。

央行預計，指標利率會因通脹壓力而於明年12月升至4.1厘，並於該水平見頂，較早前預測的3.95厘為高。而到2024年第二季度，預期通脹率將放緩至3%左右。樓價則自去年11月以來由高位穩步下跌，估計未來一年將續跌。

樓價連跌5個月恐未完

據新西蘭房地產協會數據，該國7月樓價指數按年下滑2.9%，為2011年以來首次下跌，而且是連續5個月按月下跌。

經濟師指，新西蘭央行相對激進的貨幣政策緊縮是樓價調整主因。由於信貸狀況依然緊張，市場信心不足，樓價將進一步下跌，全年計累積跌幅或至少達一成。儘管樓市已有所調整，但對許多人來說，負擔能力仍然是一個障礙。

生活成本過高 宜居榜排尾二

全球最大旅居海外人士網站InterNations早前調查了來自177個國家、居住在181個國家或地區的近1.2萬名受訪者，並針對他們移居他國後的生活質素、生活成本、安全、財務前景、易於適應等因素的綜合表現，找出外籍人士宜居地方排名。

調查結果顯示，中美洲國家墨西哥成為外籍人士心目中最宜居的國家，該國在個人財務狀況和定居難易度上獲得相對高分，受訪者也對當地民眾的熱情友善，以及文化留下深刻印象，而排第二至第5名的地方依次是印尼、台灣、葡萄牙和西班牙。不過，更值得留意的是榜尾位置，香港和新西蘭在52個國家或地區中分別排名第50和第51位，僅僅高於榜末的中東國家科威特。

薪酬太低 難過舒適生活

新西蘭在調查中排名落後，主要是由於生活成本太高和薪酬太低。調查發現在個人財務指標方面，新西蘭是最差的國家，49%的受訪者表示，他們的可支配家庭收入不足以過上舒適的生活，相比之下，全球其他國家的比例是28%。而在一般生活成本指標中，75%的人給予新西蘭負面評價，遠高於全球的35%比率。

在工作滿意度方面，新西蘭也低於全球平均水平，較多受訪者指他們覺得自己的薪酬不公平，工作時間不佳，並擔心貧富差距愈來愈大。至於新西蘭的鄰國澳洲，由於受訪者普遍認為在當地工作可以得到公平報酬，對工時也很滿意，使澳洲在排行榜中獲得了不俗的第9位。

環境氣候佳 受旅客歡迎

不過，新西蘭也不是沒有吸引之處，該國在排名中優於全球平均的指標是環境、氣候及較多進行休閒運動的機會。當地的自然環境及宜人氣候，一向廣受外國旅客歡迎。惟另一邊廂，約四成受訪者指當地缺乏文化和夜生活，加上交通費太高，影響生活質素。