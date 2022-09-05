【產經直播】中資科技股又當災？

受美股調整及內地疫情拖累，港股上周累挫逾700點，恒指19,000點關方向尋底，在無利好消息催化下，弱勢持續？

中美科技戰升溫，外媒引述消息指，美國總統拜登擬透過行政命令，限制美國公司投資中國科技企業、限制中國企業收集美國公民數據途徑，以及進一步規限售予中國企業的技術類型，如用於人工智能的晶片等。消息對中資科技股影響有幾大？邊隻最傷？

另外「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡近日兩度減持比亞迪H股股份，本周會否繼續有所行動成市場焦點。比亞迪股價已由6月底高位約330元水平大幅調整，何時可以撈底？

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