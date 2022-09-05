陳偉明：港股反彈乏力　料在18500至19500點悶市上落

美國聯邦儲備局主席鮑威爾及多名聯儲局官員放鷹，加上內地及香港疫情擴散，拖累港股上周繼續弱勢，上周五(2日)失守19,500關，夜期時段更跌至接近19,200點，展望後市港股仍反彈乏力，預期大約在18,500至19,500點悶市區間上落。

中美雖就審計監管達成協議，中概股在美退市風險大減，但美國對中國的打壓繼續，上周尾段已要求停止向中國出口用於人工智能(AI)運算的高端芯片，且延長對中國進口商品繼續徵收懲罰性關稅，預期中美緊張關係將會持續好長一段時間，某程度上會阻礙中港股市升勢。

另一方面，美國近期通脹似有回落迹象，但仍在高位徘徊，聯儲局要將通脹壓至目標2%相信仍有好長一段時間，而鮑威爾在全球央行行長年會中已表明以壓抑高通脹為聯儲局的首要任務，某程度上亦暗示即使美國經濟放緩、甚至衰退，亦必須先把通脹壓下來，加上為應付未來美國中期選舉，相信拜登政府亦希望短期先將加息預期推升，在未來再放緩加息步伐爭取選票。因此，筆者估計美國9月加息0.75厘機會頗大，而香港到時亦應會上調最優惠利率(Prime Rate)，將對港股構成壓力。

最後，近期內地疫情升温，內地經濟復甦再添憂慮，加上美元強，人仔弱，港股自然反彈乏力。總結來說，美國加息預期升温、中美緊張關係持續、內地經濟放緩憂慮再起，在缺乏利好消息下，港股要升有難度，但在估值便宜的情況底下，要向下大幅跌穿19,000點的機會亦低，因此筆者預期港股短期大約在18,500至19,500點悶市區間上落。策略上，傾向在預期的波幅區間頂部附近(約19,500點)持貨Short Call滙豐，波幅區間底部附近(約18,500點)分注Short Put撈阿里巴巴及京東。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明