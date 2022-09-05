【高盛推介】比亞迪、吉利受壓 趁低吸納點部署？
2022年09月05日 10:19
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份自上周受巴郡減持消息影響，股價連日急挫。周一(5日)開市失守220港元水平，最低見212.8元的近4個月低位。現報216元，跌約5.4%，目前為連續第6日下跌，累計跌近20%。比亞迪公布，8月份汽車產量共計175,418輛，按年增加153.5%。
另一方面，吉利汽車同受拖累，由上周二(8月30日)起連跌，周一早段最低見14.38元的近3個月低位。現報14.56元，跌約3.8%，為連續第5日下跌，累計跌逾1成。有券商指吉利受惠於多款車型的推出，開啟集團的強勁週期。該行維持對吉利「跑贏大市」評級。
觀察個股輪證資金流向，上周資金持續吸納比亞迪好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,590萬元。同期淡倉共錄得約680萬元資金流入。
吉利方面，亦見上周資金持續吸納好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約570萬元。同期淡倉共錄得約80萬元資金流入，並見上周五(2日)流入熊證的資金較集中在18元收回區域的產品。
由於比亞迪及吉利股價已跌至近月低位，投資者在部署時，應重新審視條款，選擇合適市況部署的產品以控風險，宜選擇中年期、貼價條款，受波幅影響較價外證少，對沖值相對較高，緊貼正股。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的中期選擇可留意3個月期以上的新上市比迪購(24325)。貼價選擇可留意屬熱門的比迪購(18804)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(61318)，遠牛選擇可留意比迪牛(67147)，與現價有約15及35元收回距離。
比迪購24325，行使價298.2元，2023年1月19日到期，實際槓桿6.4倍，中期、新上市。
比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、熱門。
比迪牛61318，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價近牛中街貨較低。
比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看淡比亞迪，可留意屬近熊的新上市比迪熊(68295)，與現價有約45元收回距離。
比迪熊68295，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，新上市近熊。
吉利購23398，行使價19.8元，2023年2月6日到期，實際槓桿5.9倍，熱門。
吉利購17228，行使價16元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.7倍，貼價。
吉利牛65695，收回價14元，行使價13.5元，換股比率50，槓桿比率12.5倍，市場上槓桿最高之一近牛。
吉利沽24017，行使價13.31元，2023年3月24日到期，實際槓桿2.9倍，中期、低街貨。
吉利熊67094，收回價18元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率3.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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