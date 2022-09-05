【高盛推介】比亞迪、吉利受壓　趁低吸納點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份自上周受巴郡減持消息影響，股價連日急挫。周一(5日)開市失守220港元水平，最低見212.8元的近4個月低位。現報216元，跌約5.4%，目前為連續第6日下跌，累計跌近20%。比亞迪公布，8月份汽車產量共計175,418輛，按年增加153.5%。

另一方面，吉利汽車同受拖累，由上周二(8月30日)起連跌，周一早段最低見14.38元的近3個月低位。現報14.56元，跌約3.8%，為連續第5日下跌，累計跌逾1成。有券商指吉利受惠於多款車型的推出，開啟集團的強勁週期。該行維持對吉利「跑贏大市」評級。

觀察個股輪證資金流向，上周資金持續吸納比亞迪好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,590萬元。同期淡倉共錄得約680萬元資金流入。

吉利方面，亦見上周資金持續吸納好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約570萬元。同期淡倉共錄得約80萬元資金流入，並見上周五(2日)流入熊證的資金較集中在18元收回區域的產品。

由於比亞迪及吉利股價已跌至近月低位，投資者在部署時，應重新審視條款，選擇合適市況部署的產品以控風險，宜選擇中年期、貼價條款，受波幅影響較價外證少，對沖值相對較高，緊貼正股。

比迪購24325，行使價298.2元，2023年1月19日到期，實際槓桿6.4倍，中期、新上市。

比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、熱門。

比迪牛61318，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價近牛中街貨較低。

比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

比迪熊68295，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，新上市近熊。

吉利購23398，行使價19.8元，2023年2月6日到期，實際槓桿5.9倍，熱門。

吉利購17228，行使價16元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.7倍，貼價。

吉利牛65695，收回價14元，行使價13.5元，換股比率50，槓桿比率12.5倍，市場上槓桿最高之一近牛。

吉利沽24017，行使價13.31元，2023年3月24日到期，實際槓桿2.9倍，中期、低街貨。

吉利熊67094，收回價18元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率3.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。