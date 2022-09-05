【高盛推介】騰訊回調失守320元 北水連日買入
2022年09月05日 11:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日表現靠穩，上周曾創1個月新高，累計自7月初的5年低位升超過1成半，高見334.6港元。周一(5日)早段則回調下跌，失守320元水平，最低見316元。現報317.2元，跌約3.5%，落後大市。早前有消息指騰訊擬年內減持1,000億元人民幣上市公司股票投資，騰訊則回應沒有為減持設定任何目標金額，亦沒受到針對投資組合的外部壓力。
觀察個股輪證資金流向，近日資金兩邊部署騰訊，上周五(2日)資金轉向吸納好倉，而上周5個交易日計則共錄得約970萬元資金流入。
淡倉方面，上周三(8月31日)至上周五皆錄得資金流入，合共約1,550萬元。
觀察港股通資金流向，上周北水連日買入騰訊，5個交易日共錄得約15.9億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意低面值騰訊購(20678)。貼價選擇可留意騰訊購(22109)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(66305)，遠牛選擇可留意騰訊牛(64357)，與現價有約15及25元收回距離。
騰訊購20678，行使價375.2元，2022年11月23日到期，實際槓桿10.6倍，高槓桿、低面值。
騰訊購22109，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿8.9倍，貼價。
騰訊牛66305，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，實際槓桿14.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛64357，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，實際槓桿9.8倍，近25元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價260至300元間、1個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊沽(22343)。價外選擇可留意騰訊沽(22344)。熊證方面可留意屬近熊的騰訊熊(63015)，與現價有約25元收回距離。
騰訊沽22343，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿10.9倍，行使價260至300元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.5倍，價外。
騰訊熊63015，收回價340元，行使價343元，換股比率500，實際槓桿13倍，高槓桿近熊。
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