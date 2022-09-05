【高盛推介】騰訊回調失守320元　北水連日買入

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日表現靠穩，上周曾創1個月新高，累計自7月初的5年低位升超過1成半，高見334.6港元。周一(5日)早段則回調下跌，失守320元水平，最低見316元。現報317.2元，跌約3.5%，落後大市。早前有消息指騰訊擬年內減持1,000億元人民幣上市公司股票投資，騰訊則回應沒有為減持設定任何目標金額，亦沒受到針對投資組合的外部壓力。

觀察個股輪證資金流向，近日資金兩邊部署騰訊，上周五(2日)資金轉向吸納好倉，而上周5個交易日計則共錄得約970萬元資金流入。

淡倉方面，上周三(8月31日)至上周五皆錄得資金流入，合共約1,550萬元。

觀察港股通資金流向，上周北水連日買入騰訊，5個交易日共錄得約15.9億元資金淨買入。

騰訊購20678，行使價375.2元，2022年11月23日到期，實際槓桿10.6倍，高槓桿、低面值。

騰訊購22109，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿8.9倍，貼價。

騰訊牛66305，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，實際槓桿14.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛64357，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，實際槓桿9.8倍，近25元收回距離遠牛。

騰訊沽22343，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿10.9倍，行使價260至300元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.5倍，價外。

騰訊熊63015，收回價340元，行使價343元，換股比率500，實際槓桿13倍，高槓桿近熊。

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