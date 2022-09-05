獲納入恒生綜指及深港通機制　保誠：重要里程碑

保誠集團財務總監田弘諾(James Turner)表示，保誠獲納入恒生綜合指數及深港通機制，是自保誠開啟專注於亞洲及非洲業務新篇章以來的另一個重要里程碑，同時亦足證他們持續實現投資者基礎多元化的承諾。

他稱，他們很高興可為內地投資者提供參與他們業務發展的機遇。隨着社會上平均壽命延長及生活日趨富裕，人們對健康、保障及儲蓄解決方案的需求持續上升。保誠擁有穩健的資本狀況及充足的能力以發掘各項相關的增長機遇。

他又表示，他們致力實現每股內含價值的長遠雙位數增長，這有賴於他們在亞洲及非洲擁有多元化的業務增長來源，於高增長市場亦享有領先地位。

田弘諾補充指，他們跨地域、產品及分銷平台的業務多元化發展策略，為他們提供穩健及長遠的增長軌迹。隨着他們的市場走出疫情的陰霾，他們已穩佔有利位置，為客戶提供更便捷的健康及財富保障。