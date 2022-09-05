恒大肖恩：力爭在年底前公布境外債務重組方案

他又透露，接下來，集團一方面是堅持紮實穩經營化風險，穩步有序推進「保交樓」等重點工作，協調各方資源保障新能源汽車、物業服務等板塊的生產運營，積極探索對集團核心資產的盤活，同時還將不斷強化內部風控、提升管理效能，盡最大努力提質增效。

另方面，集團將加快推動中國恒大作為主體的境外債務重組等相關工作，繼續就制定重組方案積極與境外債權人進行溝通探討，充分聽取意見，配合主要境外債權人完成盡職調查，保障信息披露的透明度，取得更多實質性進展，力爭在年底前公布境外債務重組方案，保障各類債權人的長期和整體利益。公司歡迎有關債權人聯繫公司及顧問團隊，為其重組提供寶貴的建設性意見。

他表示，今年1至8月完成保交樓任務17.7萬套、2,009萬方米，集團銷售情況持續改善，首8個月全國累計銷售總金額181.45億元人民幣(下同)，公司加大與中鐵十二局、重慶建工、合肥建工等多家大型國企的合作，積極申請專項借款、爭取入選紓困基金支持範圍，保障待交付項目續建，為保交樓工作創造更加有利的條件和基礎。

另恒大物業今年1至7月總營收近75億元，還新增外拓項目206個，新增合約面積約1,987萬方米。在汽車業務方面，集團正在加緊進行量產準備工作，完成了天津工廠產線的升級改造，預計首批量產車型將按計劃在9月下線，10月正式陸續向首批車主交付。