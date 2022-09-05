美股休市 美匯指數再創20年高
2022年09月05日 16:11
東網電視更多新聞短片
美匯指數日內曾高見110.27，創2002年6月18日以來最高，最新報109.92；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報6.9508；美元兌日圓報140.55；歐元企0.9917，英鎊處1.1484。金價報1,713美元。油價升逾2%，布油報95.34美元，紐油報88.77美元。比特幣企1.9萬美元水平。美股休市，道指期貨升29點。
●恒生指數全日收報19,225點，跌226點或1.16%；國企指數收報6,577點，跌94點或1.42%；科技指收報4,063點，跌79點或1.92%。主板成交984億港元。比亞迪「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡再減持，全日股價跌5.8%，是跌幅最大藍籌。https://bit.ly/3wXpN2e
-瑞信降東風目標價至10.3元。
-內地需求激增，比亞迪登全球電動車電池市佔第二位。
-獲納入恒生綜指及深港通機制，保誠：重要里程碑。
-理想ONE客服證實減價停產。
-恒大清盤呈請聆訊將延至11月7日。
-恒大肖恩：力爭在年底前公布境外債務重組方案。
-騰訊遊戲指內地未成年人中秋假期限玩4小時。
●滬綜指收升13點，煤炭、石油、天然氣板塊表現較好；相反，食品、白酒、旅遊股下跌。https://bit.ly/3TKs7n2
●中國經濟：
-內地8月財新服務業PMI回落至55，仍勝預期。
●傳iPhone 14已生產逾3400萬部，高階款料加價100美元。
●香港8月PMI降至51.2，產出與新訂單擴張減慢，企業情緒轉淡。
●摩通：全球通脹下半年料降至5%，華經濟放緩紓物價壓力。
●美前財長薩默斯：失業率須升至6%，通脹率始能重返2%。
●傳美國擬限制投資華科技業，內地晶片商：加快國產化。
●英國新首相大熱卓慧思據報擬凍結電費等家庭能源支出。
●傳滙豐裁減中國債券部門人手，港團隊有份。