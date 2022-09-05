MIAMI QUAY I最快今加推　周末參觀人次累計1.2萬

她續指，截至周日(4日)晚上已接獲約800張入票，暫時超額認購約5倍。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘透露，首份銷售安排會設大手優先安排，優先的A組買家須購最少1伙三房或1伙兩房連儲物室、又或購買兩伙單位以上。而目前的入票當中，A組客大約佔三分一。至於頂層的特色戶，有機會於首輪銷售中招標出售。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，該盤開價比市價低15%，其中部分一房戶享有海景，此類戶型為區內供應稀少，吸引不少追捧客。她續指，自港鐵屯馬綫於2021年6月底全線通車後，啟德新區片區今年7月一手成交的平均實用呎價為30,851元，與去年7月相比樓價上升18.5%。