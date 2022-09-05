【產經直播】港股19000關危危乎？
2022年09月05日 16:31
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港股周一(5日)繼續下跌，低開153點見19,299點，就已經是全日高位，之後持續下跌，最多跌387點，低見19,064點，創逾5個月低位，收市仍跌226點，報19,225點。內地疫情反覆，加上美國延長對中國進口商品徵收懲罰性關稅等，市場充斥利淡消息，港股會持續尋底？另有報道指，美國總統拜登考慮採取行動限制美國對中國科技企業的投資，科技股又應如何部署？
股神巴菲特再沽比亞迪(01211)，繼早前減持133萬股，於9月1日再出售171.6萬股；大行摩通則表示，仍然看好比亞迪基本面，給予比亞迪「增持」評級，目標價410元。惟比亞迪股價今日(5日)繼續下跌，跌逾半成，已連跌6個交易日。其他汽車股亦普遍受壓，受美國晶片禁令影響，小鵬(09868)更創上市新低，比亞迪等車股大勢而去？抑或可以吼位撈貨？
商湯(00020)今日(5日)起納入國指成分股，股價逆市上升，收市仍升逾1%；另外，神華(01088)、翰森製藥(03692)等4隻股份亦正式染藍，前者升逾3%，相反後者跌逾3%，這幾隻成分股仲有冇炒作空間？
歐洲能源危機升溫，俄羅斯的北溪一號天然氣管道以「設備故障」為由暫停，並宣布無限期暫停供應；刺激煤炭股齊齊上升，包括兗煤澳大利亞(03668)、中煤(01898)，兗礦(01171)更創新高，煤炭股仲有冇炒作空間？定唔好高追？
OPEC+即將於日內舉行會議，有消息指，是次會議不排除會討論減產；加上七國集團(G7)上周五發表聯合聲明，同意對俄羅斯石油實施價格上限，俄羅斯則表明，不會對實施價格上限的國家出售原油。石油供應市場或漸趨緊張，油股係咪可以繼續吼？
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