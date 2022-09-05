【產經直播】港股19000關危危乎？

港股周一(5日)繼續下跌，低開153點見19,299點，就已經是全日高位，之後持續下跌，最多跌387點，低見19,064點，創逾5個月低位，收市仍跌226點，報19,225點。內地疫情反覆，加上美國延長對中國進口商品徵收懲罰性關稅等，市場充斥利淡消息，港股會持續尋底？另有報道指，美國總統拜登考慮採取行動限制美國對中國科技企業的投資，科技股又應如何部署？

OPEC+即將於日內舉行會議，有消息指，是次會議不排除會討論減產；加上七國集團(G7)上周五發表聯合聲明，同意對俄羅斯石油實施價格上限，俄羅斯則表明，不會對實施價格上限的國家出售原油。石油供應市場或漸趨緊張，油股係咪可以繼續吼？

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