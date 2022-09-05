虛銀Mox賀兩周年　新客開戶可享3厘存款年息

虛擬銀行Mox推出多項「2想不到」獎賞，慶祝開業兩周年。

以「MOXVIBES」邀請碼成功開立Mox戶口的新客戶可賺取600港元，更可享迎新Bonus，讓50萬港元以內的存款，在開戶後60日內自動享有額外2.7厘存款年利率（合共3厘存款年利率）；兩項推廣優惠可讓每位新客戶賺取高達3,065港元(按合共3厘存款年利率計算)。推廣期至9月30日。

由2022年9月1日起，可賺取0.3%基本存款年利率的存款額上限由250,000港元上調至500,000港元。

由2022年9月1日起的推廣期內，新開立Mox戶口的客戶可享迎新Bonus，在開戶後首60日的存款利率自動升級至2.7厘年利率，連同原有的0.3厘基本年利率，即可賺取合共3厘年利率，適用於總計50萬港元或以下存款。

另外，由現在至2022年9月底前，成功申請任何貸款金額或任何還款期數「即時借」、「即時清」及「簽賬分期」的客戶即可自動享有1次2周年大抽獎機會，每名客戶最多可獲取5次抽獎機會，合共25名得獎者將會贏取豐富獎品，當中包括3部Apple MacBook Air（M2）手提電腦（每部價值9,499港元）。