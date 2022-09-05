貝殼：樓市料第3季尾築底反彈　暫未有再收購計劃

他指，在「房住不炒」、去槓桿的大背景下，內地房地產市場難以回到過去高增長模式，並從「高增長、高槓桿、高負債」逐步轉為中速發展。公司積極物色優質房企合作，在第2季，國企銷售佔比按季增長7個百分點至37%。

至於二手樓市方面，他提到，二手樓已於去年見底，利率下調等政策效果有滯後，目前未見明顯反彈，預測全年成交額將按年跌15至25%，明年首季回暖，特別是核心城市。

貝殼於去年宣布收購家居裝修公司聖都家裝全部股權，並於今年4月完成併表。他透露，未來會根據公司現金流、業務發展及市場變化，審視是否有需要再進行收購，現階段暫未有再收購計劃。截至6月底，公司已開設136家門市，分布在24個城市，未來目標在全中國布局。

公司於今年5月來港雙重上市，李氏指出，公司會遵守中國及美國的法律及規則，在條件允許下，繼續保持在美國紐約證券交易所的上市地位。由於公司已在港上市，一旦被美方退市，投資者可以將股份轉至港股市場交易，不受影響。