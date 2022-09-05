8月舖位買賣註冊金額大跌45%

本港疫情表現反覆，工商舖物業交投繼續低位徘徊。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，8月該類物業買賣註冊量達367宗，按月只增1宗或約0.3%，而註冊金額則錄約47.89億港元，按月大減約18.8%，當中以舖位表現較差，成交金額按月大跌約45.1%。

該行報告顯示。上月工商舖各板塊註冊宗數個別發展，其中，商舖註冊量則按月跌約11%，最新報89宗，為最近4個月以來低位，涉及金額約15.94億元，按月跌幅顯著。不過，工廈及商廈註冊量分別按月升約4.3%及約5.1%，最新分別錄195及83宗，而成交總值分別約20.56億元與11.39億元，較7月升約10.3%及0.8%。

若按註冊金額劃分，除了500萬元以下及逾1億元物業類別外，其他金額類別物業按月註冊量走勢全部向下。逾5,000萬至1億元工商舖物業的表現最差，只錄5宗登記，按月急挫約58.3%。而1,000萬元以上至2,000萬元物業，共錄50宗，按月則下降約20.6%。

上月註冊量最多為500萬元以下的物業，共錄189宗，按月升約17.4%。至於逾2,000萬至5,000萬元物業上月共錄34宗，按月亦漲約17.1%。逾1億元物業表現亦不俗，共錄8宗，按月增4宗或約1倍，當中商廈及舖位物業註冊各佔3宗。