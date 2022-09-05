ETF通啟航2個月　畢馬威：提升中資基金公司國際影響力

中港兩地的交易所買賣基金(ETF)互聯互通(俗稱「ETF通」)啟動已兩個月，至今交投活躍。會計師行畢馬威中國證券及基金業主管合夥人王國蓓出席活動時表示，ETF的納入互聯互通機制，加快推動資本市場高水平雙向開放，對中國資本市場的進一步發展具多重意義，不但能促進兩地ETF市場發展，更進一步提升中資基金公司在國際市場上的影響力。

同場的畢馬威中國資産管理總監程建銘提到， ETF是基金中最高透明度的產品，即使中港兩地的披露方式有別，但重要資訊及文件均能在ETF發起人的網站上閱覽，包括管理費率、過往表現、追蹤誤差等都有全面披露，有助投資者充分瞭解ETF。