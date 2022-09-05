【移英注意】貴電費會持續多久？怎樣才能慳到錢？

若然仍有意移居歐元區或英國，必要關心今冬當地電費單會怎樣，以下是外媒的總結：

【電費為何如此貴？】

能源企業是首先以批發價購買天然氣和電力，再賣給消費者。一般來說，冬季取暖和照明需求較高，能源價隨之上漲。

目前的情況是俄羅斯在9月2日以維修期間發現問題為由，取消「北溪一號」輸氣管道恢復供氣的計劃，讓歐洲取得過冬燃料變得更困難。法國核電機組暫停運作，加上今夏歐洲各地遭熱浪侵襲，也引發天然氣需求大增。

作為歐洲天然氣價格基準的荷蘭天然氣期貨價格按年大漲近4倍；德國和法國一年期電價合約已分別飆5.4倍和7.9倍。由於英國主要的天然氣來源自挪威，而挪威自身也面臨短缺，同時亦要兼顧供應歐元區，故歐元區缺氣時，英國也不能獨善其身。以英國為例，在雙燃料帳單(電力和天然氣)中，批發成本在總額的佔比可能達到40%。

【貴電費會持續多久？】

許多天然氣專家預計，能源價格將在「未來兩年」居高不下，甚至更久！若冬季特別寒冷，儲下的天然氣更可能迅速用罄。

【一般民眾能做甚麼？】

家庭天然氣需求佔歐洲用氣需求的30至40%，其中約80%是用於取暖，其餘則來自燒熱水和煮食。通常在10月至3月的冬季是用氣高峰，需求較大。

專家表示，家庭採取某些措施，可以將天然氣需求減少1/3，例如冬季取暖時將溫控器從攝氏20度調低一度，有助減少家庭天然氣需求約7%，若再調低一度，有助再減少7%需求，在家穿厚衣服，可再減少4%需求。

將開暖氣時間從10月延後至11月，或在2月就停止開暖氣，而不是3月，可以減少3至6%需求。在無人使用的房間要關閉暖器，使用慳水的花灑，每天只使用兩次鍋爐，可以進一步減少7%需求。