美國西線海運費跌5成　運力供過於求將明年爆發？

外媒報道，截至9月2日(上周五)，SCFI指數為2,847.62點，全周下跌9.7%，跌幅持續擴大。近期美西線運價今年跌幅已逾5成，現貨價已低於合約價水準，倘價差持續擴大，就算未到換約時間，航商於美西線合約價恐需讓利。

據統計，SCFI指數截至上周為2,847.62點，全周跌9.7%。當中，美東線每40呎櫃為8,318美元，按周跌5.4%；亞歐線每20呎櫃運價為4,252美元，按周下跌4.2%。今年以來，SCFI指數跌幅達44.2%，當中歐洲線跌幅45.3%，美西線跌幅50.48%，美東線跌幅為29.71%。

分析師稱，第3季進入傳統需求旺季，惟貨櫃運價表現旺季不旺。航商第3季持續透過減艙以護價，惟無法阻止市場需求放緩。

產業供需方面，Alphaliner料，今年市場需求按年增5.9%，運力供給年增4.1%，產業供不應求狀態較去年紓緩。2021年以來因貨櫃航商獲利大幅轉佳，造就新船訂單增長，以造船時程推估，2023至2024年將有大量新船下水，由於市場每年穩定需求增長率通常落在3至4%，因此2023年之後貨櫃市場供給增長率大於需求增長率的機率將大增；Alphaliner料，2023年市場需求年增4.7%，運力供給年增8.1%，供應過剩壓力將增加。