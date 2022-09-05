公屋價急跌！青衣長安邨一年累劈44%售150萬

未補價第二市場公屋樓價升得快、跌得更快。青衣公屋王長安邨單位，一年劈價逾40%，僅售150萬元，呎價約4,298元，屬項目近年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙居屋鳳德邨紫鳳樓高層14室，實用面積約445方呎，未補價第二市場開價約308萬元，減價20萬元，以綠表賣288萬元，呎價約6,472元，減幅約6.5%。

●中原袁顯岸指，紅磡昇御門2座高層D室，實用面積約609方呎，兩房間隔，望市景，今年1月開價1,200萬元，現大幅降價150萬元或約12.5%，以1,050萬元成交，呎價約17,241元。

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣昇悅居8座中低層H室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望內園池景，日前以880萬元沽出，呎價約17,221元，原業主於2013年以約600萬元購入，持貨約9年，現轉手帳面獲利約280萬元，物業升值約47%。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣御滙中層A室，實用面積約297方呎，一房間隔，以約548萬元放盤約3個月後，獲外區客洽詢，雙方經議價後減價38萬元，以510萬元易手，呎價約17,171元，新買家投資客。

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新界區

●中原任展雄表示，青衣公屋長安邨安湖樓5座低層4室一房戶，實用面積約349方呎，附裝修，8月於未補價第二市場叫價268萬元，放盤一年，累減118萬元或約44%，終售150萬元，呎價約4,298元，樓價及呎價創近年新低，新買家為已退休公屋戶。

●中原范德輝指，青衣青怡花園2座中高層F室，實用面積約343方呎，兩房間隔，5月叫價580萬元，8月降至538萬元，本月再減至520萬元，最終售506萬元，呎價約14,752元，累減約13%，新買家為同區客，睇樓已兩年，暫時將單位出租。

●美聯袁佩雲表示，青衣藍澄灣6座高層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，新買家為外區首置客，而單位早前以560萬元放售，雙方議價2萬元，以558萬元易手，呎價約11,505元。

●美聯鍾家豪稱，荃灣愉景新城1座低層E室，實用面積約656方呎，三房間隔，放盤約半個月，減價30萬至950萬元吸客，終售898萬元，呎價約13,689元，樓價較高位回落約10%。

●祥益袁思賢透露，屯門名賢居低層D室，實用面積約522方呎，兩房間隔，日前獲區內換樓客垂青，獲減價10萬元，以620萬元購入上址作自住之用，呎價約11,877元。

●祥益林偉光表示，屯門豫豐花園12座低層F室，實用面積約396方呎，兩房間隔，原業主累減25萬元，外區首置客遂便決定以445萬元即睇即買，呎價約11,237元，稍低於市價。

●美聯梁浩文稱，屯門卓爾居5座高層室，實用面積約537方呎，獲上車客以753.8萬元承接作自住用途，呎價約14,037元，原業主於2001年中以200萬元購入，持貨21年多，帳面獲利約553.8萬元。

●利嘉閣黃靜顏指，上水新都廣場1座中層G室，實用面積約426方呎，兩房間隔，早前叫價約620萬元放售，新近獲買家洽詢，原業主見近日樓市前景未明朗，願擴大議幅，議價後累減約88萬元，終以約532萬元成交，呎價約12,488元，成交價屬近期低位。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間7座中層H室，實用面積約384方呎，兩房間隔，原先叫價540萬元，放盤3個月，獲本區客以506.28萬元上車，呎價約13,184元。

●中原徐家倫稱，大埔白石角逸瓏灣8第2座中層G室，實用面積約680方呎，三房間隔，開價約1,130萬元，議價後以1,060萬元沽出，呎價約15,588元，新買家為用家，原業主於2019年以約978萬元購入，持貨約3年帳面獲利約82萬元離場。

●中原馮澤源表示，沙田市中心屋苑9月暫鈹約3宗二手買賣，其中好運中心C1座高層D室，實用面積約443方呎，兩房間隔，議價後以648萬元易手，呎價14,628元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓指，沙田第一城20座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望內園景，放盤兩個月，原先叫價570萬元，減67萬元後，以503萬元成交，減幅約12%，呎價1約5,382元。

●利嘉閣黃萬盛表示，沙田第一城38座低層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以435萬元沽出，呎價約14,309元，原業主於2013年以約315萬元購入，因移民出售物業，持貨約9年帳面獲利約120萬元，物業期內升值約38%。

●美聯黃錦瀚透露，沙田第一城40座低層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，由於單位早年低價購入，加上市況影響，原業主仍願意割用以筍價412萬元沽出，呎價約14,507元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山迎海5座高層C室，實用面積約541方呎，一房另加儲物室間隔，原先叫價860萬元，放盤3個月，終以823萬元成交，呎價約15,213元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區9月暫錄約7宗二手買賣，其中居屋錦泰苑J座高層5室，實用面積約526方呎，兩房間隔，未補價第二市場放盤開價約590萬元，議價後以560萬元易手，呎價約10,646元，新買家為用家。

●中原柯勇表示，將軍澳新都城9月暫錄得7宗買賣，比上月同期僅1宗明顯加快，屋苑2期5座中層A室，實用面積約646方呎，套三房間隔，另設儲物房，以928萬元成交，呎價約14,365元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋裕明苑B座中層5室，實用面積約546方呎，兩房間隔，7月於已補價自由市場放盤叫價620萬元，一口減價50萬元，減幅達約8%，獲區內買家以570萬元購入，呎價約10,440元。

●美聯謝建業表示，將軍澳東港城3座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，6月放盤叫價785萬元，後見市況淡靜，市場減價盤增，先後減至768萬元、718萬元、700萬元，最終售688萬元，減幅約12.4%，呎價約14,764元，今年同類型新低。

●美聯劉卓豪稱，將軍澳蔚藍灣畔1座低層G室，實用面積約488方呎，兩房間隔，7月中叫價860萬元，因應市況連番減價，並由只放盤出售，變成「可租可賣」，經過5次減價，獲同區客斥768萬元承接自用，減幅11%，呎價約15,738元，低市價約8%。

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