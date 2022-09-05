【能源戰】俄歐火爆互罵　歐天然氣價按年飆4倍

俄羅斯無限期關閉其通往歐洲的主要天然氣供應管道「北溪一號」後，再次引發金融市場對歐洲天然氣短缺和實施配給制度的擔憂，歐洲天然氣價格周一(5日)曾飆35%，報每兆瓦時290歐元，已較一年前累飆4倍；英國10月交付的天然氣批發合約亦漲價36%。雙方互相指摘，歐盟斥俄打能源戰，俄則轟西方發動經濟戰在先，窒礙了管道維修。能源戰打得火熱之際，主要產油國火上加油，周一支持10月每日減產10萬桶，刺激油價升約4%。

摩根大通認為，鑑於天然氣供應緊張，不能排除歐洲對非必要行業強制限氣，甚至在今冬據天氣情況採取滾動式停氣。高盛料歐洲天然氣價格可能會飆至8月創下的330歐元左右高位。

面對能源危機，歐元區周五(9日)會召開緊急會議，商討怎樣控制氣價狂飆，包括設定價格上限、向主要企業緊急放貸，以及暫停電力衍生品交易等。目前區內「一哥」德國正處於其「3階段緊急供氣計劃」的第二階段，若去到第3階段，會對部分行業實施配給，意味會重創經濟。

區內第3大經濟體意大利透露，該國今年能源進口成本將增加一倍以上，達到近1,000億歐元，並警告當地債務很高，政府不可以無限制地花錢來緩解經濟衝擊。由於當地有3/4的電力是依賴進口，故很容易受歐洲能源危機影響，而政府擬定的協助企業和家庭應付能源帳單的措施即將獲批，加上此前推出的援助計劃，總值已高達520億歐元。該國去年的能源進口成本為430億歐元，大致與2020年相若，警告今年將多增600億歐元，會抹去所有貿易盈餘。「二哥」法國財長Bruno Le Maire認同，有必要切斷天然氣價格與電價之間的任何關聯，使天然氣與電力價格完全脫鈎。

歐洲經濟體持續衰落，瑞士周一公布第二季經濟增長放緩至僅按年升2.8%，低於市場預期的3%及首季的4.4%。

原油作為替代能源之一，周一隨着氣價上揚，紐約期油及布蘭特期油皆升約4%，分別處每桶90美元和96美元。石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)召開會議討論產油政策，結果包括俄羅斯在內，皆撐10月每日減產10萬桶，有別於早前傳聞維持產量不變，明顯有意托油價。

對於七大工業國(G7)上周通過對俄油價格設上限，高盛認為，限價反而可能幫了俄國的忙。雖然這理論上是利淡油價，但俄國可透過停產並停止向歐洲和北約買家出口的方式進行報復，對市場構成「看升衝擊」。因此，該行估計布蘭特期油反而會朝着每桶125美元邁進，明年或會到價。

事實上，G7亦知道限價在執行上有困難，尤其中國和印度等關鍵石油消費國。就此，有媒體指美國上周已與印度進行具建設性的對話，法國也承認須全球性的同意和廣泛參與，不希望到了今年12月初時只有西方執行制裁。

環球苦陷能源戰帶動金價發揮避險功能，周一在強美元下仍企穩，現貨金高見每安士1,715美元，分析料短期有機會上試1,723美元。有「經濟晴雨表」之稱的銅價則跌至近6周低位，在倫敦交易的期銅一度跌1.5%至每噸7,520美元。