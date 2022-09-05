新盤UPDATES：啟德一手盤收票近千張
2022年09月05日 22:04
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啟德新盤銷售如箭在弦，3日內已接獲近千張入票，發展商乘勢加推65伙，同時增設新付款方法供買家選擇。
●啟德MIAMI QUAY I加推65伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展、位於啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，周一(5日)上載價單2號，提供65伙，包括首次推出的1座A室戶型、為實用面積716方呎的三房間隔。據悉，項目已接獲近1,000張入票，按2張價單共推出195伙計，超額認購約4倍。
據價單顯示，新一批單位實用面積介乎250至716方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由約567萬至1861.5萬元，折實呎價約21,381至約25,999元。是次入場單位為2座10樓E室，開放式間隔，實用面積250方呎，折實呎價約22,679元。
價單2號的折實平均呎價約23,991元，較首張價單的22,452元高近7%。同時，首兩張價單增設「發展商『匠心粉絲』建築期付款計劃」，買家可於簽署臨時買賣合約時繳付5%臨時訂金，其餘95%成交金額可於收樓14日內付清。
●西南九龍維港滙II單日沽3伙 共涉5,790萬
臨海項目獲大手客追捧。信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周一(5日)連沽3伙三房戶，共涉及5,790.4萬元。上述為6座18樓、19樓及20樓A室，實用面積全為794方呎。當中，18樓A室及19樓A室的成交價均為1,928.2萬元，呎價約24,285元。而20樓A室的成交價為1,934萬元，呎價約24,358元。有市傳消息指，上述3伙為同一組大手買家購入。據悉，整個維港滙系列項目累沽790伙，套現逾113.6億元。
●大埔白石角逸瓏灣8連花園戶售2,600萬元
特色戶備受追捧，信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，3日內連沽3伙，吸金逾6,178萬元，包括最新以2,600.2萬元沽出1座地下A室連花園特色戶，實用面積1,193方呎，四房間隔，連391方呎花園，呎價約21,795元。該盤僅餘最後1伙頂層連天台特色戶待售。
●啟德OASIS KAI TAK錄大額終止交易
樓市前景有隱憂，啟德OASIS KAI TAK錄得1宗大額終止交易個案。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的低座C座2樓及3樓C室，實用面積1,496方呎，四房房間隔，連351方呎天台，原本於去年5月以5,430.48萬元獲承接，當時呎價為36,300元，成交價一度打破項目紀錄，惟交易已於周一(5日)終止。資料顯示，該買家去年以360天現金優惠付款計劃入市，由於該戶曾作現樓示範單位，故買家購入時享有免費家具及物件。
●屯門飛揚第1期高層一房呎價約15,196元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，最新再售出2伙，共涉資838萬元。當中，1座20樓F室，實用面積281方呎，一房間隔，成交價為427萬元，呎價約15,196元。
●九龍城24及26侯王道減價出售 減幅最高達23%
樓齡約49年、位於九龍城侯王道24及26號的項目「24及26侯王道」，修改價單，將6個單位的定價下調11%至23%。當中，4樓C室，實用面積375方呎，定價由420萬元減至320萬元，最新呎價為8,533元。項目同時上載銷售安排第2號，於周五(9日)起分兩時段出售。