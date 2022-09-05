新盤UPDATES：啟德一手盤收票近千張

啟德新盤銷售如箭在弦，3日內已接獲近千張入票，發展商乘勢加推65伙，同時增設新付款方法供買家選擇。

●啟德MIAMI QUAY I加推65伙

據價單顯示，新一批單位實用面積介乎250至716方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由約567萬至1861.5萬元，折實呎價約21,381至約25,999元。是次入場單位為2座10樓E室，開放式間隔，實用面積250方呎，折實呎價約22,679元。

價單2號的折實平均呎價約23,991元，較首張價單的22,452元高近7%。同時，首兩張價單增設「發展商『匠心粉絲』建築期付款計劃」，買家可於簽署臨時買賣合約時繳付5%臨時訂金，其餘95%成交金額可於收樓14日內付清。

●西南九龍維港滙II單日沽3伙 共涉5,790萬

●大埔白石角逸瓏灣8連花園戶售2,600萬元

●啟德OASIS KAI TAK錄大額終止交易

樓市前景有隱憂，啟德OASIS KAI TAK錄得1宗大額終止交易個案。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的低座C座2樓及3樓C室，實用面積1,496方呎，四房房間隔，連351方呎天台，原本於去年5月以5,430.48萬元獲承接，當時呎價為36,300元，成交價一度打破項目紀錄，惟交易已於周一(5日)終止。資料顯示，該買家去年以360天現金優惠付款計劃入市，由於該戶曾作現樓示範單位，故買家購入時享有免費家具及物件。

●屯門飛揚第1期高層一房呎價約15,196元

●九龍城24及26侯王道減價出售 減幅最高達23%

樓齡約49年、位於九龍城侯王道24及26號的項目「24及26侯王道」，修改價單，將6個單位的定價下調11%至23%。當中，4樓C室，實用面積375方呎，定價由420萬元減至320萬元，最新呎價為8,533元。項目同時上載銷售安排第2號，於周五(9日)起分兩時段出售。