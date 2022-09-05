美國迷因股3B財務官墜樓亡　身負「唱高散貨」官司

經警方證實，當地時間上周五，美國家居零售商3B家居(美股:BBBY)的首席財務官(CFO) Gustavo Arnal從紐約曼哈頓摩天大樓「層層疊大廈」的18樓墜樓身亡。

Arnal 52歲，2020年加入3B家居，之前曾在雅芳(Avon)擔任首席財務官，並曾在P&G工作。而3B家居是美國家居和衛浴用品零售巨頭，目前正面臨嚴重虧損。該公司的股價大上大落，由一年高位30美元跌上周五收市的8.63美元，單計上周3B家居就跌超過20%。

據悉，Arnal去世的前兩天，他還與3B家居的投資者交談，努力為公司拉來更多投資。不過，近日，3B家居還面臨一宗集體訴訟，Arnal是被告之一。一群聲稱損失了12億美元的股東，指控他們通過「唱高散貨」計劃抬高公司股價再賣出，從中賺差價。訴訟文件指出，Arnal以CFO的身份進行內部操作，助力大股東操控股票價格。

上周，3B家居在戰略會議上表示將關閉150家門店，削減33%的自有品牌並裁員20%，預計此舉將在2022財年減少約2.5億美元開支，該股將在本月底公布業績。

據交易所公開文件，上月16至17日，Arnal出售5.5萬股3B家居股票，套現140萬美元，平均價格25.45美元，較現價高出1.95倍。據悉，他仍持有近25.54萬股股份。資料顯示，在2021年，阿納爾從3B家居公司收到約290萬美元人工，包括年薪和股票激勵。