【能源戰】俄衰退恐更長更深　內部報告不如人前樂觀

外媒報道，據一份為俄羅斯政府會議準備的內部報告，隨着美國和歐洲制裁的影響擴散，俄羅斯可能面臨更長時間和更深層次的經濟衰退，這對於該國多年來用以拉動經濟增長的行業構成了阻礙。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯的政府官員和專家們多月來都在努力評估戰爭對俄羅斯經濟的真實影響，這份報告是為8月30日高層官員會議所準備，據外媒看到的報告內容，其中呈現的結果遠比官員們對公眾所說的更加暗淡。

報告中描繪的3種情景中，有兩種顯示經濟萎縮將在明年加劇，經濟只會在2030年末或更晚時才回到戰前水平。「內生性」情境預測是經濟產出明年觸底，將比2021年最多低8.3%，而「壓力」情境預測是2024年觸底，最多比去年低11.9%。

所有這些情景都表明制裁的壓力正在加劇，可能會有更多國家加入。報告稱，歐洲對俄羅斯石油和天然氣的需求急劇下降，也可能影響克里姆林宮供應本國市場的能力。

除上述限制措施本身(涵蓋大約1/4的進出口)外，報告還詳述了俄羅斯現在如何面臨「幾乎所有形式運輸都受到影響」的「封鎖」。技術和金融限制加劇了這種壓力。報告估計到2025年可能有多達200,000名IT專家離開俄羅斯，這是對人才流失擴大的首個官方預測。

俄羅斯官員們在公開場合表示，制裁的打擊程度不像人們擔心的那麼嚴重，今年的失業率可能低於3%，2023年甚至更低。外部經濟學家也調整了對今年俄羅斯經濟的展望，由於該國經濟表現好於之前預期，所以他們沒有堅持最初有關俄羅斯將陷入深度衰退的預測。

政府新聞部門將有關該報告的詢問轉給了經濟部，經濟部暫未回覆置評請求。

【石油、金屬】

該報告警告，未來一兩年，從石油、天然氣到金屬，化工和木制品，一系列出口導向型行業的產量將下降。雖然稍後可能出現一些反彈，但「這些部門將不再是經濟的驅動力。」

報告稱，如果俄羅斯完全切斷對歐洲這一主要出口市場的天然氣供應，每年可能損失高達4,000億盧布(約66億美元)的稅收收入。即使是在中期，也無法用新的出口市場來完全彌補這些銷售損失。

報告稱，鑑於這個原因，天然氣產量將不得不減少，進而威脅到克里姆林宮擴大國內天然氣供應的目標。液化天然氣工廠缺乏所需的技術是個「關鍵因素」，可能會阻礙新建天然氣工廠的努力。

去年俄羅斯約有55%的石油產品出口到歐洲，歐洲停止進口俄羅斯石油產品的計畫可能會觸發產量大幅削減，導致國內市場也缺乏燃料。

報告稱，金屬生產商每年因這些限制而損失57億美元。報告中還警告，如果世界經濟陷入衰退，俄羅斯可能會進一步削減出口，成為全球市場上的「搖擺供應商」，其他國家對其產品的需求首先會消失，這可能引發盧布暴跌和通脹飆升。

在進口方面，報告稱「主要的短期風險是由於缺乏進口原物料和零組件而導致的停產」，從長遠來看，無法修復進口設備可能會永久性限制增長。