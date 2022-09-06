東方日報B1：俄氣供應斷 歐亞股大亂

飽受歐美制裁的俄羅斯一如預期「變招」，宣布無限期關掉天然氣管道北溪一號，一場更嚴峻的能源危機正激化歐洲乃至全球經濟衰退風險，首當其衝的歐洲股市周一顯著捱沽，北溪一號終點的德國股市曾瀉3%，港股周一亦曾再跌近2%，刷新近半年低位。專家分析，現階段恒生指數看似力守19,000點關，惟即使人民幣匯價短線反彈，資金在多重不明朗因素仍傾向流往美國，因此大市仍未脫險，不排除跌穿3月中的低位，考驗18,000點水平承接。

股市素來是經濟的風向儀，俄羅斯鄰國芬蘭的經濟部長林蒂萊(Mika Lintila)把當前能源供應相關的市場恐慌比喻為「雷曼爆煲」後，工業股雲集的德國股市曾瀉3.31%，當中跌得最甘的德銀曾插逾6%，汽車股平治、寶馬及福士汽車分別曾挫5.21%、4.08%及3.64%。英國、法國及意大利股市分別一度下跌1.23%、1.97%及2.97%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，西方與俄國在烏克蘭戰事及隨後經濟紛爭暫無望解決，彼此不惜「攬炒」下，股市前景頗暗淡，資金傾向回流美國，亞太股市遂受局勢拖累，港股短線反覆向下機會較大，不排除失守3月15日的6年低(18,235點)，建議逢彈減磅，保留彈藥再作觀望。他補充，內地疫情防控已加緊避免衝擊供應鏈，惟經濟復甦只會緩和，中國人民銀行出手防止人民幣匯價單邊下滑的利好應該只是短期。

英國財金歷史泰斗費格遜(Niall Ferguson)警告投資者，「人們總覺得全球衝擊事件有些可預測性，實為謬誤」，2020年代隨時比兩度爆發能源危機的1970年代更糟糕，事關過去兩年抗疫的貨幣與財政刺激政策釀成通脹大禍，這像1960年代，現在再撞上1970年代的能源漲價。

不過，跟1973年贖罪日戰爭(中東產油國向支持以色列的國家禁運石油)不同，現時俄烏戰爭及其能源衝擊勢為時更長，對比當年美國與蘇聯關係緩和，中美關係卻愈益緊張，況且如今疫情擾亂商業之際，環球經濟正面對生產力增長下滑、債台高築及人口結構不及1970年代，意味眼前危機，手尾更長。