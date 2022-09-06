金融才俊都難撈？中港兩地都有裁員減薪消息...

近期環球金融市場動盪，外資大行都見裁員消息。內地證券業亦面臨緊減薪潮，據48家內地上市券商上半年業績，人力總成本為795.9億元人民幣(下同），按年減少11.2%，有73%證券公司人力成本收縮。以人均薪酬計算為27.2萬元，按年下滑19.7%，相當於月薪4.5萬元，與銀行人均月薪3萬元相比，證券公司減薪之後仍高人一等。

上半年計，中信証券以43.4萬元的人均薪酬排名第一，月薪7.2萬元，比去年同期90.9萬元大幅減少52.3%，相當於每月減少7.9萬元，都夠交半年租了。排名第三的中金公司，人均年薪38萬元，下滑25.8%，相當於每月收少2.2萬元。

但又難怪證券公司，48家上市證券公司中，有37家收入按年減少，還有6家券商出現虧損，而去年上半年全部錄得盈利，只能「睇餸食飯」！

外媒引述消息指，負責大中華區債務資本市場嘅香港團隊將縮減至一名董事總經理和5名董事，而負責中國債券市場嘅兩名副總裁就準備「派散水餅」。銷售中國高收益債券原本有利可圖，不過自從內地房地產企業債爆煲之後，「支歌仔就冇得唱嘞！」今年以來，中國離岸債券發行量下滑45%僅剩640億美元。因內地債券市場生意不景而排名節節下跌的滙豐，由第5位跌至13位。