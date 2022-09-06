避險情緒打擊亞幣　恐重演亞洲金融風暴

能源危機下避險情緒持續高漲，美元獨強，人民幣持續走貶，其他亞洲貨幣的貶值壓力更大，新台幣及南韓圜疲弱，菲律賓披索更創下歷史新低。分析指出，隨着中國經濟增長持續放緩，打擊新興國家的出口吸引力，連帶衝擊新興貨幣甚至非洲、拉丁美洲的貨幣走勢，令人擔心會否重演1998年亞洲金融風暴。

周一(5日)亞洲貨幣普遍向下，菲律賓披索下跌0.1%，至56.95兌每美元；南韓圜跌0.8%，至2009年4月以來新低，報1,372.37兌每美元，當地財長「出口術」，稱會隨時入市干預，惟市場憂慮其外匯儲備是否足夠，後市恐邁向2009年3月的1,600水平；新台幣和新加坡元跌幅介乎0.2至0.5%；越南盾跌0.4%，見2,345兌每美元，觸及近兩年半新低。

外媒引述北歐斯安銀行預期，人民幣將進一步走弱，其他新興市場貨幣也將面臨下行壓力。以新台幣及南韓圜為例，積弱的其中一個原因乃中國進口晶片需求下降，大大打擊台灣及南韓的晶片出口業景氣。高盛和法國興業銀行亦指出，人民幣貶值下，包括新台幣、南韓圜、馬來西亞、南非、墨西哥、泰國等國貨幣皆會受衝擊，尤其過去10年內地和其他新興市場的貿易和金融聯繫明顯增加，使人民幣與全球新興市場貨幣脫鈎的情況變得更加困難。