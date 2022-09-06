人民銀行出招力托　惟人民幣或仍會跌見7算

美匯指數持續走強，人民幣中間價周一(5日)報6.8998兌每美元，下調81點子，再創逾兩年新低。基本上，人民幣已連續第6個月下跌，今年以來累計下跌逾9%，並創下2018年10月中美貿易戰以來的最長連跌紀錄。為挽狂瀾，收市後中國人民銀行宣布，9月15日起外匯存款準備金率由現行8%大幅下調兩個百分點至6%，比對上一次(即5月15日生效)下調一厘更重手，估計可向市場釋出191億美元需求，有利穩定人民幣匯率。消息公布後，離岸人民幣曾跳漲200多點子至6.9314，之後回順至6.942。

分析指出，今次人行單次下調幅度擴大至兩個百分點，顯然是要加大穩定人民幣匯率的力量，而後續可以使用的招數，還可能上調外匯風險準備金率，由目前執行0%重新上調至20%；調節全口徑境跨融資宏觀審慎調節參數，如從1上調回1.25；以及調節境內企業境外放款宏觀審慎調節系數，如從0.5下調回0.3等；另重啟人民幣逆周期因子的可能性亦在加大。

此前中銀證券全球首席經濟學家、前外匯管理局國際收支司司長管濤亦派定心丸，指雖然最新一輪人民幣調整又跌至整數關口(7算)附近，但累計跌幅遠小於次季即上一輪調整；又指這次匯率波動期間外匯成交放量沒有上次明顯，而A股反錄累計淨買入，皆反映如今中國擁有更加強勁的基礎收支順差和更加穩健的民間對外負債，具有更強的抵禦資本流動和匯率波動衝擊的信心和底氣。

券商高盛稱，基於中國境內需求疲弱、貨幣政策偏向寬鬆，料人民幣兌美元匯價短期會受壓，但基於中國龐大的貿易盈餘下，中期應可支持人民幣匯價，未來3個月預測為7算水平，此前預測為6.75。

人行周一繼續進行20億元人民幣(下同)逆回購操作，期限為7日，中標利率維持於2厘，完全對沖當日到期。公開市場本周逆回購到期量為100億元，周一至周五每日到期量為20億元。