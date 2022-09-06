薩默斯：美勞工參與率升反而不利降通脹

美國上月勞工參與率出乎預期上升0.3個百分點至62.4%，惟美國前財長薩默斯潑冷水，指人們傾向過分誇大勞工參與率去到甚麼水平就能降低通脹，覺得這會紓緩勞動力緊張，惟結果恐怕與之相反，更多人就業意味民眾收入增加，消費力亦隨之上升，從而推動勞工需求。

薩默斯表示，失業率有必要由目前的3.7%升至逾6%，通脹才有望重返2%水平，即比聯儲局最新預期2024年失業率增至4.1%還要高約兩個百分點。他亦對部分人仍抱持「軟着陸」(即經濟增長放緩至略低於2%、通脹降至低於3%)期望大潑冷水，只是「希望戰勝經驗」的一廂情願想法。

事實上，圍繞經濟會否陷入衰退仍在學術界和市場上爭辯不休，上周公布的非農就業數據亦未能帶來明顯啟示，其中或取決於是着重國內生產總值(GDP)，抑或就業數據。約翰斯霍普金斯大學應用經濟學教授Steve Hanke相信，明年經濟將陷衰退。耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇亦認為，明年不陷衰退將是「奇迹」，惟不會如1980年代初般糟糕。

然而，2013年諾貝爾經濟學獎得主塞勒則未見「任何類似衰退」將發生，美國仍處低失業率水平，很多職位仍然懸空，且經濟正在增長，只是「不如以往般快」而已。

Maybank Kim Eng Research高級經濟師Chua Hak Bin警告，萬一美國出現經濟衰退，對新加坡和泰國的衝擊將首當其衝，主因新加坡極依賴與美國貿易。他續指，泰國則是繼新加坡後最受美國經濟衰退打擊的東南亞國家，惟若中國遊客重臨當地，將推動其旅遊業，振興經濟。