林嘉麒：傳美加大遏制華科技發展　若屬實有咩影響？

美國非農數據一出，美股先升後回，恒指周一曾跌至19,064低位，一度連5月低位也打穿，幸好即市反彈收於8月低位以上，市場解讀相當重要。上月新增職位數字31.5萬份，較預期中位數29.8萬份略高，失業率微升，主要受勞動參與率向上拉高。至於市場關注的工資情況，按月升幅由0.5%放慢至0.3%，按年升幅為5.2%。數據公布後，市場反應有兩面；主流意見認為新增職位維持強勁增長，六個月平均數逾34萬，勞動參與率上升，但工資未見升幅加快，經濟基本上是不溫不火健健康康。可是，市場意見與市場走勢卻是兩回事；一方面，即晚反映本月加息四分三厘預期有所減少，另外，債息全線向下，2年債息跌回3.4%。市場的反應某程度上是合理，原因有幾個；

一：數據公布前，九月加息0.75%預期已達70%以上，即使數字再強，預期加息達到一厘又似乎不切實際。因此，大致符合預期的數字卻正合鴿派以單月新增職位較七月大幅放緩的邏輯，輔以工資通脹壓力大減作為復辟理據。二：過去一個多月時間，兩年債息捨級而上，債息走勢反映的不只是九月的聯邦基金利率水平，而是十二月甚至明年初潛在走勢。基於多次衝穿並守穩3.5%不果(數據公布當晚明顯)，在沒有更新更多理據催升的加息預期下，借勢回落正常不過。

三：個多月以來的債息向上是短債帶動，長息方面，指標十年債息由七月低位反彈逾70點子，周五數據未有重複七月時超強於預期，短線為投機長倉盤提供平倉藉口。事實上，上周單是來自基金的十年長債淨長倉水平已經出現縮減。

短線而言，債息水平可能要停一停抖一抖，但仍受制於兩大因素；月中的CPI數字對本月聯儲局議絕對有影響力 ，這會對九月加息半厘抑或四分三厘有決定性作用。另外，俄羅斯繼績延長停止北溪管道供氣，歐洲市場似乎未甚反應，上周五晚市場對明年三月歐洲利率預期由2.06%降至1.97%，當地債息同樣向下，若歐洲周一開市債息抽上，不能排除再出現傳導效應。

股債市場資金外流加快，EPFR數字顯示環球股市資金一周外流規模屬第四多，美股資金外流十周最多。標普500連跌三周，與納指RSI分別跌至34至35，有超賣反彈條件。周五，Front End 債息跌幅高於Long End，債息曲線Bull Steepen本應對股市有提振作用。可是，連續過個月CTA 及Risk Parity為主的機構交易盤補倉效應完結下，市場走勢既受盈利前景左右，而實質收益率向上，對拖低市場估值影響亦已浮現。基於勞動市場緊張帶來的工資通脹壓力持續，高通脹環境下，對名義增長構成推升作用，股市即使面對盈利預測下調，名義增長理論上又會有助推升盈利，但另一邊實質利率形成的估值壓縮，兩者的各走極端的拉力會不斷在市場抗爭。純粹以實質利率所反映的合理水平，參考月前情況，兩大指數PE分別要降至約16及23x。

港股方面，外媒引述消息指，美國將進一步加大對中國科技行業限制，隨檢討可出售技術清單外，更會對限制美資投資中國的科技公司，幾個月布由拜登簽發行政指令。詳情未知，但是否會導致美資機構現行及將來投資中資科技股產生影響，這不單對相關股構成雪上加霜，影響最大更是未上市企業將來引入基石及機構股東能力。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)