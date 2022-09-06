廖嘉豪：降恒指目標　惟年底前仍有上升空間

在極端熱浪中對電力供應短缺的擔憂、房地產市場持續疲軟以及疫情再次升溫，內地經濟在夏天走弱，不過負面因素或開始穩定下來。首先極端炎熱的天氣或接近完結，對電力緊張的擔憂正在緩解。房地產方面，中央政府最近介入，人民銀行在8月再次降息。在銷售重回正軌之前，可能會推出更多寬鬆政策。至於最近成都和深圳爆發疫情之前，政府對新冠疫情表現出更高的容忍度，居民活動及出行數據當然面臨下行風險，但目前表現仍不俗。更重要的是，北京更加重視穩定經濟的政策執行，接下來可能會以比上半年更快速度公布措施。除非疫情再次升溫至危機級別，否則增長有機會從目前開始改善。

中共二十大會議將於10月16日開幕，可能是內地十年來最重要的政治事件。最受關注的將是最高領導層的變化以及政治報告。後者將成為中國未來五年直至2035年的發展藍圖，並可能預示着新的政治經濟周期。新一屆政府預計將更加關注經濟發展。特別是，經濟團隊有望採取綜合手段及計劃來穩定房地產行業，2023年亦可能是提高動態清防疫策略彈性的自然窗口。

無可否認，內地經濟要實質明顯改善，仍有待大幅放寬封鎖措施，這樣的時機很難預測。在今年剩餘時間和2023年初，投資者於選擇中資股時，不僅要基本面良好，亦要留意行業並不依賴於解除與疫情相關限制，當中較偏好政府支持的電動汽車和清潔能源行業、與基本需求相關的消費股、受惠於即將到來的冬季銷售價格和利潤率較高的個別能源股，以及受惠於監管環境轉趨穩定，有望應對審計檢查以避免在美國被除牌的部分互聯網股份。

去年底，市場預測今年恒生指數每股盈利或增長9.1%，至年中已將預測降至1.3%，最新預測甚至由升轉跌，估計今年每股盈利或下跌3.8%。受削減盈利預測拖累，花旗對恒生指數年底目標由原來的24300點降至23456點，不過仍較現水平有約兩成潛在上升空間。滬深300指數目標亦降至4488點，亦較目前水平或有雙位數字的潛在升幅。以恒生指數八月底收市價19，954點計算，今年預測市盈率約9.1倍，低於10.4倍的過去十年平均水平；今年預測市帳率約1倍，亦低於過去十年平均水平約1.2倍，反映目前估值仍相對吸引。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪