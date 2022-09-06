港股黑期升90點　布油升逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報109.79；港匯見7.8482；離岸人民幣(CNH)報6.9383；美元兌日圓處140.43；歐元報0.9943，英鎊報1.155。金價穩升至1,713.35美元。布油報95.19美元，紐油升2%至89.09美元。比特幣偏軟，至1.97萬美元。道指期貨升140點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水90點。

●美國星期一(5日)假期，金融市場、紐約期油及期金休市。布蘭特期油則收報每桶95.74美元，升2.92%。

●即月恒生指數夜期收報19,215點，升65點，低水11點，成交7,223張。

●英國富時100指數收報7,287點，升6點或0.08%；德國DAX指數收報12,760點，跌289點或2.22%；法國CAC指數收報6,093點，跌74點或1.2%。

●薩默斯：美勞工參與率升反而不利降通脹。

-人行出手托人民幣，下調外匯存款準備金率2個百分點。

●【能源戰】

-俄衰退恐更長更深，內部報告不如人前樂觀。

-日本擬修例限大企業用氣量。

●【撲水救火】法國總統支持對能源企業徵收暴利稅

●息差擴闊，每百日圓兌港元或見5.41。

●房地產中介公司貝殼預料內地樓市本季尾築底反彈。

●金融才俊都難撈？中港兩地都有裁員減薪消息...