恒指先升後回　騰訊跌近2%　內銀股靠穩

港股先升後回，恒生指數高開36點後，最多升過132點，暫高見19,358點，其後轉跌，一度下跌82點，跌至19,143點見支持，最新仍跌51點或0.2%，報19,174點；國企指數亦跌32點或0.4%，報6,545點；恒生科技指數則跌30點或0.7%，報4,033點。主板成交暫逾283億港元。

主要科網股普遍向下，騰訊跌1.8%，阿里巴巴跌0.6%，美團跌0.5%，京東跌0.4%，快手跌1.2%，嗶哩嗶哩跌1.5%；而小米暫無升跌。

藍籌股靠穩，滙豐控股升1%，單隻拉升大市16點。中移升0.6%，港交所升0.2%；而友邦保險跌0.6%。

人行下周四(15日)起下調外匯存款準備金率至6%，內銀股有支持，建設銀行升0.2%，工行升0.5%。

【09:21】恒指揚升 美團漲1% 滙豐靠穩

美股隔晚休市，在人民銀行出招托市，向市場釋放約191億美元流動性；港股經歷3連跌後，周二(6日)靠穩，恒生指數高開36點或0.19%，報19,261點；國企指數高開5點或0.08%，報6,583點；恒生科技指數高開17點或0.43%，報4,081點。主板成交暫約10.7港元。

大型科網股穩升，阿里巴巴升0.4%，美團升1.1%，小米升0.5%，京東升0.9%，騰訊無升跌。

重磅股個別發展，滙豐控股升0.8%，中移升0.5%，友邦保險及建設銀行無起跌；而港交所跌0.4%。