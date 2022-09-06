【高盛推介】騰訊受壓落後大市　北水連日買入

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(5日)失守320港元水平，跌約2.9%，周二(6日)早段繼續下跌，最低見311.6元的兩周低位。現報312.8元，跌約1.9%，落後大市。據騰訊報表披露，騰訊周一於聯交所回購110萬股，涉資約3.51億元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極吸納好倉，上周五(2日)及本周一共錄得約2,740萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周三(8月31日)至上周五共錄得約1,550萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，可見上周北水連日買入騰訊，上周5個交易日共錄得約15.9億元資金淨買入，本周一亦錄得約3.7億元資金淨買入。

騰訊購22109，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿9.3倍，行使價370元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購22656，行使價348.2元，2023年1月16日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、活躍條款。

騰訊購21954，行使價393.2元，2022年12月21日到期，實際槓桿9.6倍，價外、低面值。

騰訊牛66305，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，實際槓桿17.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛64357，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，實際槓桿11.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽22343，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿11.0倍，高槓桿。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.5倍，價外。

騰訊熊63015，收回價340元，行使價343元，換股比率500，實際槓桿11.4倍，高槓桿近熊。

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