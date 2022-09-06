香港跑輸？新加坡旅遊業復甦　酒店房價10年新高

歐美及新加坡等國家逐步放寬防疫限制，經濟迎來反彈，新加坡酒店房價已升至10年來最高水平。

外媒報道，新加坡旅遊局最新數據顯示，7月酒店客房平均價格為每晚259坡元(約1,449港元)，按年升近七成，達到2012年9月以來最高水平，主要因為在防疫限制放鬆，旅客人數繼續增長。

雖然新加坡酒店房價飆升，不過在東南亞國家之中，豪華住宿的價格仍比一些鄰近地區吸引。根據Trip.com資料，新加坡一間5星級酒店房價平均每晚344坡元，香港則要387坡元，日本及倫敦分別索價522及584坡元。此外，在澳洲悉尼，每晚平均要繳付318坡元才可住到5星級酒店客房，在南韓首爾也要繳付256坡元。

旅客數目方面，新加坡7月份旅客人數上升至726,601人，連續第6個月上升，高於6月份的543,733人。報道指，隨着該國舉辦愈來愈多的國際商業和體育賽事，這種增長可能會持續。

根據新加坡旅遊局，在今年首3個月，當地舉辦了超過150項本地及國際活動，有超過3.7萬人參加。當地今年可能有400萬至600萬名旅客，在今年上半年已有150萬人。

不過，香港對從海外入境人士仍實施3日酒店隔離措施。