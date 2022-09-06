【高盛推介】港交所低位逆市反彈 資金持續吸納
2022年09月06日 11:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(5日)曾低見304港元，創兩年新低，收市跌約2.5%，周二(6日)低開約0.5%後反彈。現報309.2元，倒升約0.9%。港交所代表受訪表示，指互聯互通機制納入外國公司，料可提升本港市場的戰略吸引力，並且對本港的一級及二級市場產生正面作用。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,170萬元。認沽證於周一獲資金轉向流入，有約120萬元。
投資者如看好，需要留意由於股價跌至低位，部署好倉宜選擇合適貼價條款，受波幅影響較價外證低，較能緊貼正股升跌，認購證方面的貼價選擇可留意港交購(23877)。高槓桿選擇可留意低面值港交購(23513)。牛證方面可留意屬近牛的港交牛(67019)，與現價有約20元收回距離。
港交購23877，行使價340元，2022年11月29日到期，實際槓桿11.9倍，貼價。
港交購23513，行使價350元，2022年11月25日到期，實際槓桿13.2倍，高槓桿、低面值。
港交牛67019，收回價290元，行使價288元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價近牛中街貨較低。
港交沽24281，行使價299.6元，2022年12月20日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、低街貨。
港交熊68293，收回價330元，行使價332元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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