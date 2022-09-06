證監會：對沖基金界多元化鞏固香港財管中心地位

香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀出席活動時表示，過去數年出現一連串來自多方面的挑戰，香港作為連接內地市場的國際金融中心地位愈趨重要，留意到香港的資產管理業錄得顯著增長。另類資產類別在亞太地區的增速，比世界上任何其他地區都快，而香港則是區內最大的對沖基金中心，而且本港對沖基金界別多元化，又表現穩健，現已成為香港資產管業的中流砥柱，有助促進一個靈活多變的資本市場的發展，及支持香港作為區內首要財富管理和風險管理中心的定位。

她指出，香港作為一個對沖基金中心，其中一項重要的競爭優勢是其擔任通往內地的門戶的角色。本港不斷擴大與內地的市場互聯互通機制，並為對沖內地資產風險而制訂相應的風險管理工具。

據該會的調查數據，在2018至2020年期間，對沖基金的數目增加約20%至超過1,400隻，而對沖基金的管理資產總值急升約48%至2,870億美元。接近90%參與這項調查的受訪者報稱其總部設於香港，而截至2020年底，它們的管理資產總值佔對沖基金界別管理資產總值的 70%。這個情況與十多年前相比截然不同，當時該會的調查發現，管理資產最多的基金經理主要是以海外為基地的跨國公司。

她又指，本地對沖基金策略多元化，除了慣常使用的好淡持股策略，還採用信貸或多元策略，各種股票及信貸相關的投資策略日漸普及。就整體資產管理業而言，總收入在過去兩年大幅上升逾50%。對沖基金經理收入通常約佔業界收入的20%。

她提到，包括對沖基金界別在內的非銀行金融機構的中介活動不斷增長，導致銀行界別以外的機構所面對的金融風險在數量和種類上都有所上升。2020年3月的「現金爭奪」(dash for cash)事件，令市場參與者的流動資產管理的重要性成為焦點，特別是它們有否為履行追繳保證金通知作好準備，亦意味着金融抵禦能力愈來愈依賴投資者在壓力下有效管理市場、信貸及流動性風險的能力。

場外衍生工具強制性匯報制度在2015年開始實施，證監會的監察工具得以大幅擴展。梁鳳儀指，交易資料儲存庫的使用，讓該會可監察場外市場積聚風險承擔的累積和集中風險的情況，亦有目的地調整監察工具，從而在蒐集場外股票衍生工具的數據時深入至持倉者層面、主要經紀商層面及相關證券層面，藉此識別異常情況，並可能採取相關預防措施。

她續指，觀察到市場參與者的整體風險承擔及持倉一直保持穩定及分散。該會的對沖基金調查數據顯示，截至2020年底，香港符合特定資格的對沖基金的合計總槓桿比率為7.9，低於全球平均水平的12.41，強調將對市場內外的任何警示都保持警覺並予以跟進，以確保本港金融市場在波動時期能夠抵禦危機。