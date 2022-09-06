貝殼研究院：8月內地二手樓市按月價量齊跌

貝殼研究院監測數據顯示，內地8月二手樓市活躍度較7月有所減弱，成交量按月下降，但按年連續第二個月增長。

內地8月二手樓成交量按年繼續增長。貝殼研究院數據顯示，8月貝殼50城二手樓成交量指數為37，較7月回落3。50城中，超過七成城市二手樓成交量按月下降，杭州、南京、寧波、蕪湖等長三角城市，成都、重慶、西安等中西部重點城市成交量指數均下降。與去年同期相比，8月貝殼50城二手樓成交量指數較去年同期的35提高，按年為連續第二個月增長，其中上海、深圳、長沙等超過七成城市本月成交量指數超過去年同期。

此外，內地8月二手樓價按月下跌。8月貝殼50城二手樓價格指數按月下跌0.6%，跌幅與7月相近，50城中，七成城市價格按月下跌，杭州、寧波、蘇州、紹興、嘉興等長三角城市，惠州、珠海等粵港澳大灣區城市及武漢、西安、重慶等中西部重點城市價格均按月下跌。從按年看，8月貝殼50城二手樓價格指數按年下跌7.5%，跌幅較7月擴大，其中除北京、上海、泉州樓價按年小幅上漲外，其他47個城市價格均按年下跌。

研究院認為，當前市場預期仍較弱。8月貝殼50城二手樓景氣指數降至16，其中39城景氣度指數在景氣收縮區間，蘭州、哈爾濱、長春等城市二手樓景氣指數在嚴重收縮區間，意味着短期價格下跌壓力仍大。

研究院指，8月的帶看客戶量指數和新增盤源指數也小幅下降，供求兩端活躍度降低，預示未來交易有下行壓力。

8月下半月以來局部地區新一輪疫情反覆、極端天氣等外部環境為市場帶來更多不確定性。這種背景下，後期市場修復面臨較大壓力，市場信心的修復需要政策進一步支持。