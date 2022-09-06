MIAMI QUAY I最快明公布銷售安排　擬中秋假期開售

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目周一(5日)晚上已加推價單2號，提供65伙，按定價計市值約7.4億港元。考慮樓層及景觀因素後，該批單位屬原價加推。他指，首兩張價單合共提供195伙，折實平均呎價約22,984元，並有99伙折實價低於800萬元。截至周一晚上，該盤已接獲逾1,000張入票，超額認購逾4.1倍。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，價單設「支持醫護心連心120天現金優惠付款計劃 」，供合資格人士由醫護人員，擴展至其親友，享有照售價減2.5%折扣，買家可於簽署臨時買賣合約時繳付5%臨時訂金，餘下95%款項為期後120日內繳付。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，價單新增「發展商『匠心粉絲』建築期付款計劃」，買家可於簽署臨時買賣合約時繳付5%臨時訂金，其餘95%成交金額可於收樓14日內付清。