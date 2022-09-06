道期升205點 日圓企141美元樓上
2022年09月06日 16:11
東網電視更多新聞短片
美匯指數報109.54；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.9563；美元兌日圓報141.66；歐元處0.9970；英鎊報1.1568。金價報1,715美元。布油報95.5美元，紐油報89.08美元。比特幣企1.9萬美元。道指期貨升205點。
●市後關注點
-22:00 美國8月ISM服務業採購經理指數（PMI）
●恒生指數收報19,202點，跌22點或0.119%，連跌4日。主板成交822.18億元。 https://bit.ly/3Qjk7Gw
●滬綜指升1.3%，外資淨流出39億人幣。 https://bit.ly/3Qknygn
●制裁未夠？報告：俄開戰半年能源收入1.2萬億，歐盟貢獻逾半。
●澳洲加息0.5厘符預期，通脹料今年稍後見頂回落。
●7制裁俄油，高盛：油價明年仍會漲至125美元。
●英鎊自37年低位反彈，兌港元重上9算。
●日圓失守141關再創24年低位，兌港元見5.54。
●安永據報同意分拆審計顧問業務，各合夥人料平均獲百萬美元報酬。
●中國經濟：
-中證監：積極探索推出碳排放物流指數等新型產品。
-中國物流與採購聯合會：全球經濟復甦動力續疲弱。
-ING：人幣兌美元本季末睇7.05，人行降外匯存準率難遏跌勢。
-業績慘淡！8成內房企上半年利潤降，55家共蝕595億人幣。
-貝殼研究院：8月內地二手樓市按月價量齊跌。
●香港跑輸？新加坡旅遊業復甦，酒店房價10年新高。
●證監會：對沖基金界多元化鞏固香港財管中心地位。