【產經直播】恒指最悲睇咩位？
2022年09月06日 16:14
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港股走勢反覆，恒指周二(6日)高開36點後，最多升132點，惟其後曾倒跌118點，尾市好淡爭持，最終收市跌22點，報19,202點，成交僅有822億元。人行大削外匯存款準備金率，但仍無助港股大幅向上，恒指後市最悲睇咩位？
人行出招撐人民幣，內房股抽升，碧桂園(02007)升9.3%、龍湖集團(00960)升5.8%。不過內媒引述統計顯示，截至8月31日，在已公布今年上半年業績的169家上市房企中，有129家利潤下跌，包括55家錄得虧損，而虧損公司數量及虧損金額同創新高。內房股每況愈下？內地救市政策幾時先見效？
煤炭股近期升勢強勁，有業內人士認為上游資源產品估值仍有上漲空間，煤炭股仲有冇得升？至於OPEC+決定將10月份石油每日減產10萬桶，油價前景點睇？中海油(00883)除淨後又有咩部署策略？
快狗打車(02246)周一(5日)獲納入深港通下的港股通可買賣股份名單，股份周二(6日)股價急升23.59%。快狗打車股價可否寄望港股通？「返家鄉」有冇可能？
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