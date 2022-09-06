【產經直播】恒指最悲睇咩位？

港股走勢反覆，恒指周二(6日)高開36點後，最多升132點，惟其後曾倒跌118點，尾市好淡爭持，最終收市跌22點，報19,202點，成交僅有822億元。人行大削外匯存款準備金率，但仍無助港股大幅向上，恒指後市最悲睇咩位？

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