俊業將翻新土瓜灣海悅廣場　打造特色民生商場

俊業集團上月斥資4.25億港元購入的土瓜灣馬頭圍道海悅廣場連停車場項目，將進行翻新及重新定位，該集團指，計劃將項目打造成區內特色民生商場。該物業面積約4萬方呎，連同42個車位，租金回報料超過4厘，扣除車位價值後成交呎價約8,500元。

參考附近基座商場成交，Downtown 38商場部分於2020年以3億元易手，成交呎價約14,340元，而喜點同類項目於2017年以2.6億元賣出，呎價近25,000元。

該集團又稱，海悅廣場項目鄰近港鐵土瓜灣站，該地段內預計未來會有更多私人住宅項目相繼落成，為整個地區帶來更大的轉變，尤其吸引消費能力較高的年輕家庭及白領一族入住。相信商場翻新增值及重新定位後，可吸引多元化的租戶進駐，例如增添餐飲，教育，美容及醫療等商戶。至於項目車位亦可拆售，又或作長線收租。

該公司早前已購入兩個商廈項目，分別位於長沙灣青山道124至126號的金星商業大廈，以及旺角塘尾道25號的周勝記商業大廈，兩項目將翻新成升級版「民生商廈」，總投資額約3.5億元，並分別易名為 SPARK CITY俊薈長沙灣，以及SPARK CITY 俊薈旺角。

其中，SPARK CITY俊薈長沙灣正進行預租，反應理想，預計於今年10月開幕，而SPARK CITY俊薈旺角則計劃於明年中入伙。俊業集團執行董事吳天偉指，未來將會在其他不同活化舊區，如灣仔、西環、北角及紅磡等，積極發展及建立自家品牌的商廈。該集團早年在香港發展元朗錦綉花園及大埔康樂園。