土瓜灣重建項目招標　10月6日截止

市區重建局公布，土瓜灣榮光街/崇安街重建項目於周二(6日)招標，截標日期為10月6日，項目於上月收到31份意向書，是次全數發展商均獲邀入標競投。

資料顯示，上述地盤面積約30,957方呎，預計總樓面面積約278,615方呎，提供約560伙。市場預期每方呎樓面地價約1萬至1.3萬港元，估值約27.86億至36.22億港元。

中標財團須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。