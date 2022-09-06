瑞聯：美通脹率有見頂迹象　內地經濟料受累三大阻力

瑞聯銀行亞洲高級經濟學家Carlos Casanova表示，貨幣政策更緊縮或加深已發展市場的經濟衰退風險。全球製造業採購經理指數(PMI)在過去幾個月已經顯著轉弱，以致在今年下半年進入衰落的機率持續上升，認為美國通脹率已呈現見頂迹象，按月變動有望在未來持平甚至下降，但預期按年變動在今年下半年至明年上半年仍將超過3%。

他指出，美國聯儲局主席鮑威爾近期的取態，已將市場對當局可能在明年第一季改變貨幣政策的憧憬延遲。聯邦公開市場委員會仍有機會在今年9月加息50或75點子，並在此後再加息25點子。聯儲局的強硬態度對亞洲並非好消息，相信在亞洲區的大部分主要央行在邁向2023年時將繼續收緊貨幣政策，唯一例外的是中國，預計人民銀行在9月可能較大幅地不對稱下調政策利率以刺激需求。

展望今年第三季，他相信，將有三大阻力繼續拖累中國經濟活動，包括動態清零的防疫政策；極端氣候導致電力短缺；以及房地產業衰落。在中國內生產總值(GDP)佔比達到23%的房地產業未見起色，將使當局難以在短期內刺激需求。近期發生抵制支付房貸運動，預測所涉房貸總值約為2萬億元人民幣，佔內地銀行貸款總額的0.6%。雖然目前仍在受控水平，但蔓延風險已經加深。

他相信，內地房地產業在明年上半年將繼續承壓，但當局在近期採取的穩定需求措施，或有助於這行業在今年逐步形成轉捩點。此外，基於家庭負債水平低，配合政府加大支持力度，預期因財政緊絀而引發衰退的可能性較低。