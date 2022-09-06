地政總署：8月6個住宅項目申預售 涉3341伙
2022年09月06日 17:53
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發展商積極部署推盤，地政總署資料顯示，8月份有6個住宅項目申請預售樓同意書，涉及單位合共3,341伙。
新入紙申請預售項目包括恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2及3期，分別提供408及565個單位。期內亦有兩個元朗樓盤申請賣樓花，包括信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作錦田南錦上路站柏瓏III，涉及680個單位；泛海集團(00129)同區洪水橋滙都第2期亦提供402伙。
此外，上月亦有3個新盤項目獲批預售，涉及伙數共2,305伙。其中會德豐地產、嘉華國際(00173)與中國海外發展合作的啟德承豐道15號第2期(第4A區1號地盤)，佔1,121伙。
另外兩項為新地旗下提供384伙的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，以及在售的屯門兆NOVO LAND第1B期，提供800個單位。
而截至8月底，待批預售樓花同意書項目有42個，待批單位20,578伙。
此外，曾去年8月被取消預售樓花同意書的何文田傲玟，上月入紙申請預售，涉及381伙，但最新已經撤回申請。同時，新地旗下啟德承豐道26號第1期涉及299伙，原本於今年1月入紙申請預售，惟相關申請亦已撤回。