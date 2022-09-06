地政總署：8月6個住宅項目申預售　涉3341伙

發展商積極部署推盤，地政總署資料顯示，8月份有6個住宅項目申請預售樓同意書，涉及單位合共3,341伙。

另外兩項為新地旗下提供384伙的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，以及在售的屯門兆NOVO LAND第1B期，提供800個單位。

而截至8月底，待批預售樓花同意書項目有42個，待批單位20,578伙。

此外，曾去年8月被取消預售樓花同意書的何文田傲玟，上月入紙申請預售，涉及381伙，但最新已經撤回申請。同時，新地旗下啟德承豐道26號第1期涉及299伙，原本於今年1月入紙申請預售，惟相關申請亦已撤回。