美匯強勢逼各國自保　俄倡提速「去美元」

美元獨強令美國人購買力空前強勁，無疑讓由俄羅斯發動的「去美元化」提速！當地第二大銀行俄羅斯外貿銀行直言，在進行跨境貿易時，俄羅斯銀行必須愈來愈傾向使用當地貨幣盧布或人民幣等本國貨幣，而不是全球貨幣，尤其必須棄用歐元和美元。

該行強調需要建立一個系統，使跨境結算不通過已知的國際通訊網絡，且要相當封閉。隨着新的市場逐漸形成，需要一種機制使受制裁和不受制裁的付款都能進行。該行提到，雖然人民幣市場的流動性已足夠促進跨境貿易，但俄羅斯及其貿易夥伴需要更多的「政治意願」來發展其他國家貨幣的跨境貿易。

當地最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行最新更稱，已開始發放人民幣貸款，且相信會有相當可觀的需求！該行打算在今年秋、冬季重返債市，將考慮用嶄新方法發行人民幣計價債券。該行也提到曾積極推動以印度盧比提供貸款，惟暫未有太大需求。

莫斯科交易所亦透露，目前在俄羅斯最大的證券交易所，超過10%的現貨交易是用人民幣進行。事實上，自2月24日以來，俄羅斯對人民幣的需求一直增加，主要是西方全面制裁俄羅斯進入美元和歐元市場。

誠然，俄羅斯實踐「去美元化」絕非無可能，單是透過買賣能源已可換匯。芬蘭研究機構最新指出，俄烏戰事發生後的6個月內，俄國能源出口額高達1,580億歐元(約1.2萬億港元)，其中對歐盟佔一半以上，達到851億歐元；其次是中國的349億歐元和土耳其的107億歐元。由於化石燃料價格飆升，即使俄國出口量減少，目前收入也遠高於往年。

在七大工業國(G7)決定在今年12月起設下俄油價格上限後，俄國已表明將向亞洲供應更多石油來應對制裁，同時會加大對北約成員國之一土耳其的貿易。數據顯示，今年首7個月有逾600家俄企在土耳其開張，達去年同期的6.2倍。由於土耳其主要港口發揮着向俄國轉運貨櫃的樞紐作用，使美國對從土耳其等地出貨提高了警惕，世界局勢愈趨複雜。

從各新興國7月對俄出口額來看，最大貿易對象中國按年增22%；土耳其升75%；巴西亦揚46%。這與日、美、歐狂減約四至九成形成了鮮明對比。隨着歐洲消費力大減，德國周二公布7月工廠訂單按月減1.1%，按年則挫13.6%，已連跌6個月。