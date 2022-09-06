Yen價跌唔停！每百日圓兌港元低見5.52

日圓匯價跌跌不休，兌美元周二(6日)再失守142關口，低見142.03，跌幅達1%，每百日圓兌港元低見5.5262，再創1998年8月以來最弱，年初至今已累瀉約18%。

滙豐預計日圓兌每美元在未來幾個月或維持在140以下，甚至跌穿145，至明年底才回到130水平，與投行高盛看法相近。

美日息差日益擴大，被視為日本央行副行長人選的前日本央行官員翁百合表示，日本目前不是大幅度加息的時候，日本央行現在可以做的事情不多，但長遠而言貨幣政策須逐步正常化。如果在正經濟周期中，工資增長超過通脹，將會為取消刺激措施提供適當理由，但目前尚不清楚這些條件能否很快得到滿足，又謂日本經濟存在巨大下行風險。

匯率低走進一步推高進口商品成本，加上全球能遠價格飆升，日本消費恐怕受打擊。官方數據顯示，7月日本家庭支出按年增長3.4%，是連續兩個月增長，惟數據遜市場預期，更按月倒退1.4%。

瑞穗資訊綜研資深經濟學家酒井才介估計，若未來半年日圓兌每美元保持在140水平，日本家庭將被迫在食品、能源和其他基本開銷上，按年增加1.3%。

有見日圓一路狂貶，據報不少日本企業正重新評估，並考慮擴大在日本生產基地及採購。家電商日立計劃在截至明年3月財年，國產家電出口比例由現在約6至7%，提升至逾一成。餐飲企「和民」則計劃把燒肉店部分牛肉改為日本產，該企會長兼社長渡邊美樹坦言，在日本進行採購更有利，正加強從日本國內養殖者處採購牛肉。

日本兩大航空企業之一的全日空母公司ANA控股社長芝田浩二表示，日圓貶值對訪日遊客來説是絕佳的機會，即使對燃油費等費用增加感到憂慮，但仍強烈期待訪日外國人免簽證、自遊行解禁等措施放寬。