二手樓劈價變常態！美孚高層2個月減170萬售出

藍籌屋苑放盤都要劈價才有成交，荔枝角美孚新邨高層山景單位，放盤兩個月，減價約170萬元，終以980萬元沽出，低市價約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯利元亨表示，薄扶林置富花園10座中層D室，實用面積約439方呎，兩房間隔，單位為移民放盤，半年前放盤叫價約738萬元，是次減價約90萬元，終獲區內已睇樓已超過1年的外區用家垂青，以648萬元成交，呎價約14,761元。

●中原鄧國昌指，西半山采文軒低層C室，實用面積約384方呎，兩房間隔，望街景，有裝修，以795萬元易手，呎價約20,703元，新買家屬於用家，原業主於2017年以640萬元買入，持貨約5年帳面獲利155萬元，單位升值約24%。

●中原林志達透露，北角富澤花園9月錄首宗買賣，單位為富澤花園富邦閣低層B室，實用面積約652方呎，套三房間隔，有裝修，以938萬元易手，呎價約14,387元，新買家屬於用家，原業主於1983年僅以48.5萬元買入。

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九龍區

●香港置業王英傑稱，荔枝角美孚新邨4期百老匯街83號高層A室，實用面積約869方呎，兩房連工人房間隔，望山景，原先以1,150萬元放盤兩個月，獲外區客接洽，減價約170萬元或減幅約15%，以980萬元承接，呎價約11,277元，低市價約3%。

●利嘉閣陳鴻信表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道23號中層C室，實用面積約709方呎，三房間隔，附裝修，以約903萬元易手，呎價約12,736元，原業主於2013年12月以638萬元購入，持貨近9年帳面獲利約265萬元，期內物業升值約41.5%。

●美聯黃育強指，西南九龍君滙港3座低層F室，實用面積約541方呎，三房間隔，原先叫價1,100萬元，因應市場減價盤多，降價82萬元，獲外區客斥資1,018萬元承接，減幅約7.5%，呎價約18,817元。

●香港置業宋國權透露，土瓜灣喜點中層B室，實用面積約250方呎，開放式間隔，以約520萬元放盤約兩個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價28萬元，以約492萬元售出，呎價約19,680元，新租客為首置客。

●美聯黃家明表示，牛頭角得寶花園剛錄9月首宗成交，屋苑B座高層7室，實用面積約282方呎，一房間隔，外區新婚客睇樓3小時後，即決定承接上車自用，成交價438萬元，呎價約15,532元。

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新界區

●利嘉閣梁敬嚴稱，將軍澳廣場3座高層A室，實用面積約445方呎，兩房間隔，外望海景及內園景，新近以760萬元易手，呎價約17,079元，屋苑現時有約40個放盤，入場費由約718萬起。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海．星灣20座低層E室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，開價約800萬元，議價後以780萬元易手，呎價約15,726元，新買家為用家，原業主於2019年以784萬元購入，持貨約3年帳面蝕讓4約萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山錦英苑K座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價430萬元，放盤兩個月，減價50萬至380萬元成交，減幅約11.6%，呎價約9,476元。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山新港城B座中層1室，實用面積約568方呎，三房間隔，放盤1個月，當時叫價860萬元，減價100萬至760萬元成交，減幅約11.6%，呎價約13,380元。

●利嘉閣邱皓文指，大圍居屋海福花園1座低層E室，實用面積約409方呎，兩房間隔，已補價自由市場以558萬元沽出，呎價約13,643元，原業主於1985年以約18.93萬元一手購入上述單位，屋苑現時約有10個單位放售，入場費由590萬元起。

●美聯鍾志聰表示，沙田希爾頓中心C座低層7室，實用面積約412方呎，兩房間隔，早前620萬元放售，買家僅議價兩萬元，即決定以618萬元承接，呎價約15,000元，原業主於2010年9月以253萬元購入，持貨約12年帳面升值365萬元。

●中原敖國偉稱，沙田河畔花園9月錄約3宗買賣，單位為B座高層連天台戶，實用面積約242方呎，兩房間隔，望河景，放盤時叫價約490萬元，新買家還價後最終以418萬元沽出，呎價約17,273元，新買家為用家。

●中原黎宗文指，沙田第一城9月暫錄約8宗買賣，對比上月同期錄約3宗明顯增加，屋苑1座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，7月放盤時開價約720萬元，其後減至680萬元，議價後以618.8萬元易手，呎價約13,721元。

●美聯蔡天賜表示，粉嶺居屋榮輝中心4座低層H室，實用面積約570方呎，套三房間隔，已補價自由市場最初以585萬元放售，及後雙方多次議價後，終以545萬元沽出，呎價約9,561元。

●世紀21奇豐蔡惠娟透露，粉嶺名都7座高層H室，實用面積約369方呎，兩房間隔，放盤個半月，原先叫價510萬元，獲區內買家以475萬元承接，呎價約12,873元。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水蔚翠花園5座低層C室，實用面積約716方呎，套三房間隔，早前叫價約690萬元放售，新近獲買家洽詢，雙方議價後累減約20萬元，終以約670萬元成交，呎價約9,358元，屋苑現時有約28個放盤，入場費約625萬元起。

●中原譚永康表示，元朗加州花園翠柏路雙號屋，實用面積約1,198方呎，開價約1,700萬元，議價後以1,639.8萬元沽出，呎價約13,688元，新買家為外區用家，見單位附有大花園，即購入單位自用。

●中原王勤學指，元朗9月暫錄得8宗二手買賣，按月跌近三成，洪水橋菁雅居11座頂層連天台單位，實用面積約763方呎，套三房間隔，附連車位，叫價798萬元，減至763萬元沽出，呎價約10,000元，減幅約4.4%，買家為換樓客。

●祥益林偉光稱，屯門彩華花園D座中層4室，實用面積約651方呎，套三房間隔，新買家為區內租客，因原業主有意移民，累減高40萬元，遂便決定以600萬元購入自住，呎價約9,217元，屬低市價成交。

●中原張志豪透露，荃灣愉景新城1座低層E室，實用面積約656方呎，套三房及方廳設計，去年8月開始放盤，開價950萬元，累減52萬元，最終以898萬元沽出，呎價約13,689元，郣今年5月做價高位1,020萬元，回落約12%，新買家為換樓客。

●利嘉閣鄺皓聰表示，葵涌嘉翠園1座高層C室，實用面積約456方呎，兩房間隔，原先叫價約550萬元放售，新近獲買家洽購，雙方議價後累減約12萬元，以約538萬元易手，呎價約11,798元，屋苑現時有約8個放盤，入場費由約598萬元起。

●美聯曾偉雄指，青衣居屋海悅花園2座高層C室，實用面積約590方呎，三房間隔，早前於已補價自由市場668萬元放售，買家於區內覓盤多時，移民盤劈價40萬元後，以628萬元承接，呎價約10,644元。

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